Зеленському дуже не сподобалась ідея виходу США з мирних переговорів

Президент Володимир Зеленський заявив, що "дуже не хотів би", щоб США виходили з переговорного процесу щодо мирного врегулювання війни з Росією.

Джерело: Зеленський під час спілкування із журналістами у Києві, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: "Ми би дуже не хотіли, щоб Америка виходила із цієї допомоги, тому що це не тільки про допомогу, це і про розвіддані, і про балістику, про життя. Ну і в принципі, я думаю, що це втрата стратегічного партнера в обличчі України", – зазначив він.

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Зеленський вказав, що Україна є союзником США, тоді як РФ – ворог.

"Тому це дуже небезпечний момент. Мені здається, не дуже добрий сигнал, якщо Америка вийде. Ми дуже сподіваємось, що президент Трамп буде підтримувати Україну і буде тиснути на Росію", – додав український президент.

Раніше держсекретар Марко Рубіо заявив, що Штати готові відмовитись від зусиль досягти миру в Україні, якщо "найближчими днями" побачать, що прогресу в цьому напрямку немає.

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Згодом і Трамп підтвердив, що може полишити спроби укладення "мирної угоди" між Україною та Росією в разі відсутності прогресу, але не став називати конкретних умов, за яких це станеться.