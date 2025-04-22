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Зеленскому очень не понравилась идея выхода США из мирных переговоров

Ирина Кутелева, Евгений КизиловВторник, 22 апреля 2025, 21:00
Зеленскому очень не понравилась идея выхода США из мирных переговоров
фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский заявил, что "очень не хотел бы", чтобы США выходили из переговорного процесса по мирному урегулированию войны с Россией.

Источник: Зеленский во время общения с журналистами в Киеве, сообщает "Европейская правда"

Детали: Зеленский отметил, что очень не хотел бы, чтобы США вышли из переговорного процесса.

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"Мы бы очень не хотели, чтобы Америка выходила из этой помощи, потому что потому что это не только о помощи, это и о разведданных, и о баллистике, о жизни. Ну и в принципе, я думаю, что это потеря стратегического партнера в лице Украины", – отметил он.

Зеленский указал, что Украина является союзником США, тогда как РФ – враг.

"Поэтому это очень опасный момент. Мне кажется, не очень хороший сигнал, если Америка выйдет. Мы очень надеемся, что президент Трамп будет поддерживать Украину и будет давить на Россию", – добавил украинский президент.

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Ранее госсекретарь Марко Рубио заявил, что Штаты готовы отказаться от усилий достичь мира в Украине, если "в ближайшие дни" увидят, что прогресса в этом направлении нет.

Впоследствии и Трамп подтвердил, что может оставить попытки заключения "мирного соглашения" между Украиной и Россией в случае отсутствия прогресса, но не стал называть конкретных условий, при которых это произойдет.

СШАУкраинароссийско-украинская войнапереговоры
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