У Харкові виникла пожежа через атаку російського безпілотника "Молнія"
Вівторок, 22 квітня 2025, 22:59
Увечері 22 квітня Росія атакувала Харків безпілотником, унаслідок цього виникла пожежа.
Джерело: мер Харкова Ігор Терехов
Пряма мова: "Харків знову під ударом ворожого БПЛА. Внаслідок падіння безпілотника "Молнія" у Салтівському районі горить гараж, постраждалих немає. Триває збір даних щодо наслідків "прильоту"".
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Що передувало:
Удень 22 квітня російська армія атакувала ударними безпілотниками 4 райони Харкова, влада міста зафіксувала 12 ударів. Відомо про 9 постраждалих.