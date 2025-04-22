Росія атакувала Харків дронами: 9 людей постраждали

22 квітня російська армія атакувала ударними безпілотниками 4 райони Харкова, влада міста зафіксувала 12 ударів. Наразі відомо про 9 постраждалих.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов, очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов

Пряма мова Терехова: "У Харкові зафіксовано приліт ворожого Шахеду. Ще група БПЛА йде на місто — будьте обережні!"

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Деталі: За словами мера, вже зафіксовано 5 ударів, два з яких, попередньо, припали на Шевченківський район. Також загарбники гатили по Новобаварському та Київському районах.

Синєгубов також повідомив про вибухи в місті та закликав мешканців залишатися в укриттях до відбою тривоги:

"Загроза зберігається".

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Згодом Терехов написав про одного постраждалого та ще 4 удари по місту.

Оновлено: О 13:40 очільник ОВА повідомив, що кількість постраждалих внаслідок ворожих ударів по Харкову збільшилась до 4 людей.

Терехов уточнив, що за попередніми підрахунками по місту було завдано 12 ударів. На місцях деяких прильотів пожежі. Атака триває.

Пряма мова Терехова: "Під ударами опинилися чотири райони Харкова. Інформація щодо наслідків уточнюється".

Оновлено о 14:02: Синєгубов повідомив про 7 постраждалих через масовану атаку Харкова ворожими БпЛА.

О 16:27 очільник ОВА написав, що кількість постраждалих зросла до 9.

Пряма мова Синєгубова: "Внаслідок атаки постраждали 9 людей. Серед яких, одна людина знаходиться у вкрай важкому стані в лікарні, двоє - госпіталізовані до хірургії, дві людини - до нейрохірургії та травматології, одна людина госпіталізована з вибуховим пораненням, ще троє - отримали амбулаторну допомогу".

Що передувало: