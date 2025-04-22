В Харькове возник пожар из-за атаки российского беспилотника "Молния"
Вторник, 22 апреля 2025, 22:59
Вечером 22 апреля Россия атаковала Харьков беспилотником, в результате этого возник пожар.
Источник: мэр Харькова Игорь Терехов
Прямая речь: "Харьков снова под ударом вражеского БПЛА. В результате падения беспилотника "Молния" в Салтовском районе горит гараж, пострадавших нет. Продолжается сбор данных о последствиях "прилета"".
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Что предшествовало:
Днем 22 апреля российская армия атаковала ударными беспилотниками 4 района Харькова, власти города зафиксировали 12 ударов. Известно о 9 пострадавших.