В Харькове возник пожар из-за атаки российского беспилотника "Молния"

Вечером 22 апреля Россия атаковала Харьков беспилотником, в результате этого возник пожар.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов

Прямая речь: "Харьков снова под ударом вражеского БПЛА. В результате падения беспилотника "Молния" в Салтовском районе горит гараж, пострадавших нет. Продолжается сбор данных о последствиях "прилета"".

Реклама:

Что предшествовало:

Днем 22 апреля российская армия атаковала ударными беспилотниками 4 района Харькова, власти города зафиксировали 12 ударов. Известно о 9 пострадавших.