Харків знову під атакою ворожих дронів: зафіксовано три влучання в одному районі – Терехов

У ніч на 23 квітня Харків зазнав чергової атаки з боку ворожих безпілотників. У місті пролунали три вибухи – усі в одному районі.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Деталі: У ніч на середу, 23 квітня, російські окупаційні війська завдали чергового удару по Харкову за допомогою безпілотників.

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Пряма мова: "Усі три "прильоти" – в одному й тому ж районі міста. На місцях влучань – пожежа. Наслідки ударів уточнюються".

Деталі: За словами Синєгубова, внаслідок обстрілу, в одному з районів міста спалахнула пожежа.