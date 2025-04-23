Харків знову під атакою ворожих дронів: зафіксовано три влучання в одному районі – Терехов
Середа, 23 квітня 2025, 01:31
У ніч на 23 квітня Харків зазнав чергової атаки з боку ворожих безпілотників. У місті пролунали три вибухи – усі в одному районі.
Джерело: мер Харкова Ігор Терехов, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов
Деталі: У ніч на середу, 23 квітня, російські окупаційні війська завдали чергового удару по Харкову за допомогою безпілотників.
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Пряма мова: "Усі три "прильоти" – в одному й тому ж районі міста. На місцях влучань – пожежа. Наслідки ударів уточнюються".
Деталі: За словами Синєгубова, внаслідок обстрілу, в одному з районів міста спалахнула пожежа.