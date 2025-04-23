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Харьков снова под атакой вражеских дронов: зафиксировано три попадания в одном районе – Терехов

Иван ДьяконовСреда, 23 апреля 2025, 01:31
Харьков снова под атакой вражеских дронов: зафиксировано три попадания в одном районе – Терехов
Иллюстративное фото: ГСЧС

В ночь на 23 апреля Харьков подвергся очередной атаке со стороны вражеских беспилотников. В городе прогремели три взрыва – все в одном районе.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов, глава Харьковского ОВА Олег Синегубов

Детали: В ночь на среду, 23 апреля, российские оккупационные войска нанесли очередной удар по Харькову с помощью беспилотников.

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Прямая речь: "Все три "прилета" – в одном и том же районе города. На местах попаданий – пожар. Последствия ударов уточняются".

Детали: По словам Синегубова, в результате обстрела, в одном из районов города вспыхнул пожар.

Харьковвзрывбеспилотники
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