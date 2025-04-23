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Головна дипломатка ЄС застерігає США від визнання Криму частиною Росії

Іван Д'яконовСереда, 23 квітня 2025, 02:11
Головна дипломатка ЄС застерігає США від визнання Криму частиною Росії
Кая Каллас. Фото: Getty Images

Висока представниця Євросоюзу з питань зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас заявила, що визнання анексованого Криму російською територією з боку США стало б помилкою.

Джерело: Каллас в інтерв’ю агентству AFP, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: На думку Каллас, з боку США було б помилкою розглядати визнання окупованого українського регіону Крим російською територією як частину будь-якої "угоди".

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"Тоді Росія чітко отримає те, чого хоче", – сказала головна дипломатка ЄС.

Вона заявила, що ЄС своєю чергою ніколи не визнає півострів, анексований Росією у 2014 році, російським.

"Крим – це Україна. Для тих, хто окупований, дуже важливо, що інші не визнають його російським", – наголосила Каллас.

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Передісторія:

  • Раніше ЗМІ повідомляли, що США представили Україні та європейським союзникам свої пропозиції "мирного врегулювання" російського повномасштабного вторгнення.
  • Пропозиції США, за даними ЗМІ, передбачають потенційне визнання США анексії Криму 2014 року та неприєднання України до НАТО.

Читайте більше про те, що відомо про спеціального посланника США Стівена Віткоффа.

КриманексіяСШАЄС
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