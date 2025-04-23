Головна дипломатка ЄС застерігає США від визнання Криму частиною Росії
Висока представниця Євросоюзу з питань зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас заявила, що визнання анексованого Криму російською територією з боку США стало б помилкою.
Джерело: Каллас в інтерв’ю агентству AFP, повідомляє "Європейська правда"
Деталі: На думку Каллас, з боку США було б помилкою розглядати визнання окупованого українського регіону Крим російською територією як частину будь-якої "угоди".
"Тоді Росія чітко отримає те, чого хоче", – сказала головна дипломатка ЄС.
Вона заявила, що ЄС своєю чергою ніколи не визнає півострів, анексований Росією у 2014 році, російським.
"Крим – це Україна. Для тих, хто окупований, дуже важливо, що інші не визнають його російським", – наголосила Каллас.
Передісторія:
- Раніше ЗМІ повідомляли, що США представили Україні та європейським союзникам свої пропозиції "мирного врегулювання" російського повномасштабного вторгнення.
- Пропозиції США, за даними ЗМІ, передбачають потенційне визнання США анексії Криму 2014 року та неприєднання України до НАТО.
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