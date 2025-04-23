Главный дипломат ЕС предостерегает США от признания Крыма частью России

Высокая представительница Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Кая Каллас заявила, что признание аннексированного Крыма российской территорией со стороны США стало бы ошибкой.

Источник: Каллас в интервью агентству AFP, сообщает "Европейская правда"

Детали: По мнению Каллас, со стороны США было бы ошибкой рассматривать признание оккупированного украинского региона Крым российской территорией как часть любой "сделки".

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"Тогда Россия четко получит то, чего хочет", – сказала главный дипломат ЕС.

Она заявила, что ЕС в свою очередь никогда не признает полуостров, аннексированный Россией в 2014 году, российским.

"Крым – это Украина. Для тех, кто оккупирован, очень важно, что другие не признают его российским", – подчеркнула Каллас.

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Предыстория:

Ранее СМИ сообщали, что США представили Украине и европейским союзникам свои предложения "мирного урегулирования" российского полномасштабного вторжения.

Предложения США, по данным СМИ, предусматривают потенциальное признание США аннексии Крыма 2014 года и неприсоединение Украины к НАТО.

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