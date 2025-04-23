ЗСУ за добу знешкодили 1 210 окупантів і 85 артилерійських систем
Середа, 23 квітня 2025, 07:42
Сили оброни за минулу добу відмінусували 1 210 російських загарбників та понад 400 одиниць озброєння та військової техніки окупантів.
Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 23.04.25 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 944 270 (+1 210) осіб,
- танків – 10 691 (+8) од,
- бойових броньованих машин – 22 307 (+11) од,
- артилерійських систем – 26 774 (+85) од,
- РСЗВ – 1 368 (+1) од,
- засобів ППО – 1 141 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 33 526 (+138) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 45 621 (+163) од,
- спеціальної техніки – 3 860 (+1) од.
Дані уточнюються.