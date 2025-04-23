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ВСУ за сутки обезвредили 1 210 оккупантов и 85 артиллерийских систем

Ирина БалачукСреда, 23 апреля 2025, 07:42
ВСУ за сутки обезвредили 1 210 оккупантов и 85 артиллерийских систем
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны за минувшие сутки отминусовали 1 210 российских захватчиков и более 400 единиц вооружения и военной техники оккупантов.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 23.04.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 944 270 (+1 210) человек,
  • танков – 10 691 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин – 22 307 (+11) ед,
  • артиллерийских систем – 26 774 (+85) ед,
  • РСЗО – 1 368 (+1) ед,
  • средств ПВО – 1 141 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 33 526 (+138) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 45 621 (+163) ед,
  • специальной техники – 3 860 (+1) ед.

Данные уточняются.

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