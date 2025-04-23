ВСУ за сутки обезвредили 1 210 оккупантов и 85 артиллерийских систем
Среда, 23 апреля 2025, 07:42
Силы обороны за минувшие сутки отминусовали 1 210 российских захватчиков и более 400 единиц вооружения и военной техники оккупантов.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 23.04.25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 944 270 (+1 210) человек,
- танков – 10 691 (+8) ед,
- боевых бронированных машин – 22 307 (+11) ед,
- артиллерийских систем – 26 774 (+85) ед,
- РСЗО – 1 368 (+1) ед,
- средств ПВО – 1 141 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 33 526 (+138) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 45 621 (+163) ед,
- специальной техники – 3 860 (+1) ед.
Данные уточняются.