У Трампа розпустили групу, яка займалась воєнними злочинами РФ проти України – WP
Видання The Washington Post з посиланням на неназваних співрозмовників написало про розпуск у США робочої групи і звільнення її координатора, уповноважених збирати дані про воєнні злочини, скоєні Росією проти України.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на публікацію The Washington Post
Деталі: За словами неназваних виданням трьох чинних і колишніх посадовців, міжвідомчу робочу групу, очолювану координатором, було розпущено.
Дві співрозмовники WP повідомили, що було звільнено координатора, уповноваженого, згідно із законом, збирати розвіддані по всьому уряду про звірства, вчинені Росією в Україні.
Ця посада при управлінні директора національної розвідки була створена відповідно до закону, співавторами якого стали представник члена Палати представників Джейсон Кроу і колишній конгресмен Майкл Волц, нинішній радник президента США з національної безпеки.
"Посада координатора щодо звірств... покликана притягнути Путіна до відповідальності за злочини, вчинені ним проти українського народу", – сказав Кроу у своїй заяві виданню.
"Ця посада була заснована Конгресом на двопартійній основі, і адміністрація повинна дати можливість тому, хто обіймає цю посаду, виконувати свої обов'язки, як того вимагає закон", – додав він.
За словами Кроу, якщо Трамп і директорка Національної розвідки Тулсі Габбард "хочуть досягти міцного миру, вони мають бути готові притягнути Путіна до відповідальності за злочини, вчинені ним в Україні".
У сукупності, на думку експертів, ці дії сигналізують союзникам і противникам про те, що Сполучені Штати перестали бути глобальним рупором верховенства права.
Що було раніше:
- Після початку своєї роботи адміністрація Трампа вирішила вивести США з міжнародної групи на чолі з Європейським Союзом, яка була створена для покарання РФ за порушення міжнародного права під час вторгнення в Україну.
- Білий дім також скоротив роботу Групи з питань відповідальності за воєнні злочини Міністерства юстиції та ліквідував програму арешту активів російських олігархів, що потрапили під санкції.
- Кілька агентств національної безпеки США припинили роботу над скоординованими зусиллями з протидії російському саботажу, дезінформації та кібератакам.