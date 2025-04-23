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У Трампа розпустили групу, яка займалась воєнними злочинами РФ проти України – WP

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловСереда, 23 квітня 2025, 09:47
У Трампа розпустили групу, яка займалась воєнними злочинами РФ проти України – WP
ілюстративне фото Getty Images

Видання The Washington Post з посиланням на неназваних співрозмовників написало про розпуск у США робочої групи і звільнення її координатора, уповноважених збирати дані про воєнні злочини, скоєні Росією проти України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на публікацію The Washington Post

Деталі: За словами неназваних виданням трьох чинних і колишніх посадовців, міжвідомчу робочу групу, очолювану координатором, було розпущено.

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Дві співрозмовники WP повідомили, що було звільнено координатора, уповноваженого, згідно із законом, збирати розвіддані по всьому уряду про звірства, вчинені Росією в Україні.

Ця посада при управлінні директора національної розвідки була створена відповідно до закону, співавторами якого стали представник члена Палати представників Джейсон Кроу і колишній конгресмен Майкл Волц, нинішній радник президента США з національної безпеки.

"Посада координатора щодо звірств... покликана притягнути Путіна до відповідальності за злочини, вчинені ним проти українського народу", – сказав Кроу у своїй заяві виданню.

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"Ця посада була заснована Конгресом на двопартійній основі, і адміністрація повинна дати можливість тому, хто обіймає цю посаду, виконувати свої обов'язки, як того вимагає закон", – додав він.

За словами Кроу, якщо Трамп і директорка Національної розвідки Тулсі Габбард "хочуть досягти міцного миру, вони мають бути готові притягнути Путіна до відповідальності за злочини, вчинені ним в Україні".

У сукупності, на думку експертів, ці дії сигналізують союзникам і противникам про те, що Сполучені Штати перестали бути глобальним рупором верховенства права.

Що було раніше:

  • Після початку своєї роботи адміністрація Трампа вирішила вивести США з міжнародної групи на чолі з Європейським Союзом, яка була створена для покарання РФ за порушення міжнародного права під час вторгнення в Україну. 
  • Білий дім також скоротив роботу Групи з питань відповідальності за воєнні злочини Міністерства юстиції та ліквідував програму арешту активів російських олігархів, що потрапили під санкції.
  • Кілька агентств національної безпеки США припинили роботу над скоординованими зусиллями з протидії російському саботажу, дезінформації та кібератакам.

СШАРосіяросійсько-українська війна
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