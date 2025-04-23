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У Трампа распустили группу, которая занималась военными преступлениями РФ против Украины – WP

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловСреда, 23 апреля 2025, 09:47
У Трампа распустили группу, которая занималась военными преступлениями РФ против Украины – WP
иллюстративное фото Getty Images

Издание The Washington Post со ссылкой на неназванных собеседников написало о роспуске в США рабочей группы и увольнении ее координатора, уполномоченных собирать данные о военных преступлениях, совершенных Россией против Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на публикацию The Washington Post

Детали: По словам неназванных изданием трех действующих и бывших чиновников, межведомственная рабочая группа, возглавляемая координатором, была распущена.

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Два собеседника WP сообщили, что был уволен координатор, уполномоченный, согласно закону, собирать разведданные по всему правительству о зверствах, совершенных Россией в Украине.

Эта должность при управлении директора национальной разведки была создана в соответствии с законом, соавторами которого стали представитель члена Палаты представителей Джейсон Кроу и бывший конгрессмен Майкл Уолц, нынешний советник президента США по национальной безопасности.

"Должность координатора по зверствам... призвана привлечь Путина к ответственности за преступления, совершенные им против украинского народа", - сказал Кроу в своем заявлении изданию.

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"Эта должность была учреждена Конгрессом на двухпартийной основе, и администрация должна дать возможность тому, кто занимает эту должность, выполнять свои обязанности, как того требует закон", – добавил он.

По словам Кроу, если Трамп и директор Национальной разведки Тулси Габбард "хотят достичь прочного мира, они должны быть готовы привлечь Путина к ответственности за преступления, совершенные им в Украине".

В совокупности, по мнению экспертов, эти действия сигнализируют союзникам и противникам о том, что Соединенные Штаты перестали быть глобальным рупором верховенства права.

Что предшествовало:

  • После начала своей работы администрация Трампа решила вывести США из международной группы во главе с Европейским Союзом, которая была создана для наказания РФ за нарушение международного права во время вторжения в Украину.
  • Белый дом также сократил работу Группы по вопросам ответственности за военные преступления Министерства юстиции и ликвидировал программу ареста активов российских олигархов, попавших под санкции.
  • Несколько агентств национальной безопасности США прекратили работу над скоординированными усилиями по противодействию российскому саботажу, дезинформации и кибератакам.

СШАРосcияроссийско-украинская война
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