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Росіяни знищили один з ключових енергооб’єктів на Херсонщині – ОВА

Ірина БалачукСереда, 23 квітня 2025, 10:00
Росіяни знищили один з ключових енергооб’єктів на Херсонщині – ОВА
Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

Російські війська понад добу били по одному з ключових підприємств енергетики на Херсонщині, доки його не знищили, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Джерело: Прокудін в Telegram

Пряма мова очільника області: "Росіяни знову цинічно порушили домовленості й вже більше доби масовано бʼють по одному з ключових підприємств нашої енергетичної інфраструктури. По обʼєкту, який забезпечує місто світлом, окупанти безжально били з артилерії та дронів. Атаки з БпЛА тривають дотепер".

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Деталі: Він додав, що українські військові всю ніч боролися, щоб відбити ворожі удари, але "на ранок росіяни домоглися свого, знищивши енергетичний обʼєкт".

Наразі, за словами Прокудіна, енергетики роблять усе можливе, щоб стабілізувати енергетичну ситуацію у місті. 

"Прошу всіх максимально ощадно користуватись електроенергією. Найближчим часом можливі вимушені відключення", – повідомив очільник області.

Херсонська областьенергетикабезпілотники
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