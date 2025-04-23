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Россияне уничтожили один из ключевых энергообъектов на Херсонщине – ОВА

Ирина БалачукСреда, 23 апреля 2025, 10:00
Россияне уничтожили один из ключевых энергообъектов на Херсонщине – ОВА
Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

Российские войска более суток били по одному из ключевых предприятий энергетики на Херсонщине, пока его не уничтожили, сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

Источник: Прокудин в Telegram

Прямая речь главы области: "Россияне снова цинично нарушили договоренности и уже более суток массированно бьют по одному из ключевых предприятий нашей энергетической инфраструктуры. По объекту, который обеспечивает город светом, оккупанты безжалостно били из артиллерии и дронов. Атаки с БпЛА продолжаются до сих пор".

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Детали: Он добавил, что украинские военные всю ночь боролись, чтобы отразить вражеские удары, но "на утро россияне добились своего, уничтожив энергетический объект".

Сейчас, по словам Прокудина, энергетики делают все возможное, чтобы стабилизировать энергетическую ситуацию в городе.

"Прошу всех максимально экономно пользоваться электроэнергией. В ближайшее время возможны вынужденные отключения", – сообщил глава области.

Херсонская областьэнергетикабеспилотники
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