Повітряний бій 23 квітня: ППО збила 67 "Шахедів", 47 БпЛА не досягли цілей
Середа, 23 квітня 2025, 10:09
У ніч на 23 квітня росіяни атакували Україну 134-ма ударними БпЛА, а також безпілотниками-імітаторами інших типів. Протиповітряна оборона збила 67 "Шахедів".
Джерело: командування Повітряних сил у Telegram
Дослівно: "Станом на 9.30 підтверджено збиття 67 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни. 47 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)".
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Деталі: Повідомляється, що внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Полтавщина, Донеччина, Одещина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.
Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони.