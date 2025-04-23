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Повітряний бій 23 квітня: ППО збила 67 "Шахедів", 47 БпЛА не досягли цілей

Станіслав ПогоріловСереда, 23 квітня 2025, 10:09
Повітряний бій 23 квітня: ППО збила 67 Шахедів, 47 БпЛА не досягли цілей
Фото: Зеленський у Telegram

У ніч на 23 квітня росіяни атакували Україну 134-ма ударними БпЛА, а також безпілотниками-імітаторами інших типів. Протиповітряна оборона збила 67 "Шахедів".

Джерело: командування Повітряних сил у Telegram

Дослівно: "Станом на 9.30 підтверджено збиття 67 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни. 47 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)".

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Деталі: Повідомляється, що внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Полтавщина, Донеччина, Одещина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони.

безпілотникиШахедросійсько-українська війнаППО
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