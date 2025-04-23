Воздушный бой 23 апреля: ПВО сбила 67 "Шахедов", 47 БпЛА не достигли целей

В ночь на 23 апреля россияне атаковали Украину 134-мя ударными БпЛА, а также беспилотниками-имитаторами других типов. Противовоздушная оборона сбила 67 "Шахедов".

Источник: командование Воздушных сил в Telegram

Дословно: "По состоянию на 9.30 подтверждено сбитие 67 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны. 47 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий)".

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Детали: Сообщается, что в результате вражеской атаки пострадали Харьковская, Полтавская, Донецкая, Одесская, Днепропетровская и Запорожская области.

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны.