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Воздушный бой 23 апреля: ПВО сбила 67 "Шахедов", 47 БпЛА не достигли целей

Станислав ПогориловСреда, 23 апреля 2025, 10:09
Воздушный бой 23 апреля: ПВО сбила 67 Шахедов, 47 БпЛА не достигли целей
Фото: Зеленский в Telegram

В ночь на 23 апреля россияне атаковали Украину 134-мя ударными БпЛА, а также беспилотниками-имитаторами других типов. Противовоздушная оборона сбила 67 "Шахедов".

Источник: командование Воздушных сил в Telegram

Дословно: "По состоянию на 9.30 подтверждено сбитие 67 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны. 47 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий)".

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Детали: Сообщается, что в результате вражеской атаки пострадали Харьковская, Полтавская, Донецкая, Одесская, Днепропетровская и Запорожская области.

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны.

беспилотникиШахедроссийско-украинская войнаПВО
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