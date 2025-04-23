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Глави МЗС Німеччини та Франції теж ймовірно не поїдуть на зустріч щодо "миру" в Лондоні

Христина Бондарєва, Ірина БалачукСереда, 23 квітня 2025, 10:33
Глави МЗС Німеччини та Франції теж ймовірно не поїдуть на зустріч щодо миру в Лондоні
Глави МЗС Франції Жан-Ноель Барро та Німеччини Анналена Бербок. Фото з їхніх сторінок у Facebook. Колаж УП

Переговори щодо мирного врегулювання в Україні у Лондоні 23 квітня пройдуть не лише без держсекретаря США Марко Рубіо, але й, імовірно, без міністрів закордонних справ Франції та Німеччини.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Sky News

Дослівно з публікації: "Щойно це (інформація про те, що Рубіо не приїде, – ред.) виявилося, Париж і Берлін, схоже, також призупинили плани своїх міністрів щодо поїздок. Наскільки зрозуміло, є надія, що зустріч на рівні міністрів все ж таки відбудеться найближчим часом".

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Деталі: Водночас зазначається, що спецпредставник США щодо України Кіт Келлог візьме участь у дискусіях у Лондоні разом з високопосадовцями Франції та Німеччини.

Також повідомляють, що глава МЗС України Андрій Сибіга має бути в столиці Британії і проведе двосторонню зустріч з очільником британського МЗС Девідом Леммі.

Раніше стало відомо, що держсекретар США Марко Рубіо, який мав прибути до Лондона на зустріч з главами МЗС України, Франції та Німеччини, відмовився від цієї поїздки.

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Зниження дипломатичного рівня переговорів відбувається на тлі посилення тиску з боку президента США Дональда Трампа та його команди на Київ і Москву з метою домогтися припинення вогню.

Передісторія:

ФранціяНімеччинаВелика БританіяУкраїна
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