Глави МЗС Німеччини та Франції теж ймовірно не поїдуть на зустріч щодо "миру" в Лондоні
Переговори щодо мирного врегулювання в Україні у Лондоні 23 квітня пройдуть не лише без держсекретаря США Марко Рубіо, але й, імовірно, без міністрів закордонних справ Франції та Німеччини.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Sky News
Дослівно з публікації: "Щойно це (інформація про те, що Рубіо не приїде, – ред.) виявилося, Париж і Берлін, схоже, також призупинили плани своїх міністрів щодо поїздок. Наскільки зрозуміло, є надія, що зустріч на рівні міністрів все ж таки відбудеться найближчим часом".
Деталі: Водночас зазначається, що спецпредставник США щодо України Кіт Келлог візьме участь у дискусіях у Лондоні разом з високопосадовцями Франції та Німеччини.
Також повідомляють, що глава МЗС України Андрій Сибіга має бути в столиці Британії і проведе двосторонню зустріч з очільником британського МЗС Девідом Леммі.
Раніше стало відомо, що держсекретар США Марко Рубіо, який мав прибути до Лондона на зустріч з главами МЗС України, Франції та Німеччини, відмовився від цієї поїздки.
Зниження дипломатичного рівня переговорів відбувається на тлі посилення тиску з боку президента США Дональда Трампа та його команди на Київ і Москву з метою домогтися припинення вогню.
Передісторія:
- "Мирна пропозиція" США, яку мають обговорити в Лондоні, передбачає визнання Сполученими Штатами незаконної анексії Криму Росією. Президент Володимир Зеленський раніше на це відповів, що Україна "не визнає юридично окупацію Криму", оскільки це забороняє Конституція.
- Сполучені Штати передали Україні так звану "остаточну" мирну пропозицію, яка передбачає визнання Криму частиною Росії та неофіційне визнання російського контролю над майже всіма територіями, окупованими з моменту вторгнення у 2022 році.
- Після презентації плану Путін запропонував призупинити російське вторгнення вздовж нинішньої лінії фронту в рамках потенційної угоди, повідомляє FT.