Главы МИД Германии и Франции тоже вероятно не поедут на встречу по "миру" в Лондоне
Переговоры по мирному урегулированию в Украине в Лондоне 23 апреля пройдут не только без госсекретаря США Марко Рубио, но и, вероятно, без министров иностранных дел Франции и Германии.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Sky News
Дословно из публикации: "Как только это (информация о том, что Рубио не приедет, – ред.) оказалось, Париж и Берлин, похоже, также приостановили планы своих министров относительно поездок. Насколько понятно, есть надежда, что встреча на уровне министров все же состоится в ближайшее время".
Детали: В то же время отмечается, что спецпредставитель США по Украине Кит Келлог примет участие в дискуссиях в Лондоне вместе с высокопоставленными чиновниками Франции и Германии.
Также сообщается, что глава МИД Украины Андрей Сибига должен быть в столице Британии и проведет двустороннюю встречу с главой британского МИД Дэвидом Лемми.
Ранее стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио, который должен был прибыть в Лондон на встречу с главами МИД Украины, Франции и Германии, отказался от этой поездки.
Снижение дипломатического уровня переговоров происходит на фоне усиления давления со стороны президента США Дональда Трампа и его команды на Киев и Москву с целью добиться прекращения огня.
Предыстория:
- "Мирное предложение" США, которое должны обсудить в Лондоне, предусматривает признание Соединенными Штатами незаконной аннексии Крыма Россией. Президент Владимир Зеленский ранее на это ответил, что Украина "не признает юридически оккупацию Крыма", поскольку это запрещает Конституция".
- Соединенные Штаты передали Украине так называемое "окончательное" мирное предложение, которое предусматривает признание Крыма частью России и неофициальное признание российского контроля над почти всеми территориями, оккупированными с момента вторжения в 2022 году.
- После презентации плана Путин предложил приостановить российское вторжение вдоль нынешней линии фронта в рамках потенциального соглашения, сообщает FT.