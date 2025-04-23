Главы МИД Германии и Франции тоже вероятно не поедут на встречу по "миру" в Лондоне

Главы МИД Франции Жан-Ноэль Барро и Германии Анналена Бербок. Фото с их страниц в Facebook. Коллаж УП

Переговоры по мирному урегулированию в Украине в Лондоне 23 апреля пройдут не только без госсекретаря США Марко Рубио, но и, вероятно, без министров иностранных дел Франции и Германии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Sky News

Дословно из публикации: "Как только это (информация о том, что Рубио не приедет, – ред.) оказалось, Париж и Берлин, похоже, также приостановили планы своих министров относительно поездок. Насколько понятно, есть надежда, что встреча на уровне министров все же состоится в ближайшее время".

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Детали: В то же время отмечается, что спецпредставитель США по Украине Кит Келлог примет участие в дискуссиях в Лондоне вместе с высокопоставленными чиновниками Франции и Германии.

Также сообщается, что глава МИД Украины Андрей Сибига должен быть в столице Британии и проведет двустороннюю встречу с главой британского МИД Дэвидом Лемми.

Ранее стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио, который должен был прибыть в Лондон на встречу с главами МИД Украины, Франции и Германии, отказался от этой поездки.

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Снижение дипломатического уровня переговоров происходит на фоне усиления давления со стороны президента США Дональда Трампа и его команды на Киев и Москву с целью добиться прекращения огня.

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