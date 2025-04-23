"Остаточна пропозиція" Трампа щодо миру вимагає від України прийняти російську окупацію – ЗМІ

Сполучені Штати передали Україні так звану "остаточну" мирну пропозицію, яка передбачає визнання Криму частиною Росії та неофіційне визнання російського контролю над майже всіма територіями, окупованими з моменту вторгнення у 2022 році.

Джерело: Axios із посиланням на джерела, які безпосередньо знають про цю пропозицію

Дослівно: "В односторінковому документі, який США представили українським офіційним особам у Парижі минулого тижня, це описується як "остаточна пропозиція президента Трампа". Білий дім наполягає, що готовий вийти з переговорів, якщо сторони не укладуть угоду найближчим часом".

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Деталі: За даними видання, пропозиція Трампа передбачає значні поступки з боку президента України Володимира Зеленського, який раніше виключав можливість визнання Криму російським, а також визнання частин чотирьох областей на сході та півдні України територіями під контролем Росії.

Джерело, близьке до українського уряду, повідомило, що Київ вважає цю пропозицію вкрай упередженою на користь Росії.

"У пропозиції дуже чітко зазначено, які відчутні вигоди отримає Росія, але лише туманно й загально окреслено, що отримає Україна", – сказало джерело.

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Що отримує Росія згідно з пропозицією Трампа:

"Де-юре" визнання США російського контролю над Кримом.

"Де-факто" визнання окупації майже всієї Луганської області та окупованих частин Донецької, Херсонської та Запорізької областей.

Обіцянка, що Україна не стане членом НАТО (у документі зазначено, що членство в ЄС можливе).

Скасування санкцій, запроваджених із 2014 року.

Посилення економічної співпраці зі США, зокрема в енергетичній та промисловій сферах.

Що отримує Україна:

"Надійні гарантії безпеки" за участі спеціальної групи європейських і потенційно неєвропейських країн-однодумців. У документі нечітко описано, як саме функціонуватиме ця миротворча операція; участь США не згадується.

Повернення невеликої частини Харківської області, окупованої Росією.

Безперешкодне судноплавство по річці Дніпро в зонах, де вона проходить уздовж лінії фронту.

Компенсація та допомога на відбудову (джерела фінансування не вказано).

В "остаточній пропозиції" також йдеться про контроль США над Запорізькою атомною електростанцією, що формально вважатиметься українською територією, а електроенергія з неї постачатиметься як в Україну, так і в Росію.

У документі також згадується американсько-українська угода про видобуток корисних копалин, яку, за словами Трампа, планують підписати в четвер.

Дослівно: "Цей план було сформовано після понад чотиригодинної зустрічі спецпосланця Трампа Стіва Віткоффа з Володимиром Путіним, після якої лідер Кремля запропонував заморозити лінію фронту в рамках потенційної угоди".

Деталі: Американський чиновник, який брав участь у переговорах, заявив, що держсекретар США Марко Рубіо і Віткофф працювали разом "над розробкою рамок, які наблизять нас до припинення війни".

Втім, за словами чиновника, наразі Київ більше зацікавлений в обговоренні 30-денного режиму припинення вогню під час зустрічей у Лондоні, ніж у схваленні запропонованого мирного плану.

"Переговори тривають, і ми сподіваємося, що рухаємося в правильному напрямку", – заявила у вівторок журналістам прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт.

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