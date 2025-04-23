"Мирні переговори" на рівні міністрів щодо України у Лондоні скасували

У МЗС Британії повідомили, що мирні переговори щодо війни в Україні на рівні міністрів, які мали пройти у середу в Лондоні під головуванням міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Леммі, не відбудуться.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Guardian

Деталі: У заяві МЗС Великої Британії йдеться, що "сьогоднішня зустріч міністрів закордонних справ щодо мирних переговорів в Україні відкладається. Переговори на рівні посадовців продовжаться, але вони будуть закриті для ЗМІ".

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У зустрічі мали взяти участь очільники дипломатичних відомств США, Британії, Франції, Німеччини та України.

Напередодні стало відомо, що державний секретар США Марко Рубіо не прибуде. Натомість приїде спецпосланник щодо України Кіт Келлог.

Згодом у ЗМІ надійшла інформація, що приїзд до Лондона, імовірно, скасують і міністри закордонних справ Франції та Німеччини.

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Водночас телеканал Sky News повідомив, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга має бути в столиці Британії і проведе двосторонню зустріч з очільником британського МЗС Девідом Леммі.

Передісторія: