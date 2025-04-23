"Мирные переговоры" на уровне министров относительно Украины в Лондоне отмененили
В МИД Великобритании сообщили, что мирные переговоры по войне в Украине на уровне министров, которые должны были пройти в среду в Лондоне под председательством министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лемми, не состоятся.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian
Детали: В заявлении МИД Великобритании говорится, что "сегодняшняя встреча министров иностранных дел по мирным переговорам в Украине откладывается. Переговоры на уровне должностных лиц продолжатся, но они будут закрыты для СМИ".
Во встрече должны были принять участие руководители дипломатических ведомств США, Великобритании, Франции, Германии и Украины.
Накануне стало известно, что государственный секретарь США Марко Рубио не прибудет. Зато приедет спецпосланник по Украине Кит Келлог.
Впоследствии в СМИ поступила информация, что приезд в Лондон, вероятно, отменят и министры иностранных дел Франции и Германии.
В то же время телеканал Sky News сообщил, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига должен быть в столице Великобритании и проведет двустороннюю встречу с главой британского МИД Дэвидом Лемми.
Предыстория:
- "Мирное предложение" США, которое должны обсудить в Лондоне, предусматривает признание Соединенными Штатами незаконной аннексии Крыма Россией – то, что во вторник отверг Владимир Зеленский.
- Администрация Трампа передала Украине на прошлой неделе в Париже одностраничный документ, который подали как "окончательное предложение" президента США по мирному урегулированию – основные пункты из этого предложения изложены в этой новости.