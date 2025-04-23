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"Мирные переговоры" на уровне министров относительно Украины в Лондоне отмененили

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловСреда, 23 апреля 2025, 11:00
Мирные переговоры на уровне министров относительно Украины в Лондоне отмененили
иллюстративное фото из открытых источников

В МИД Великобритании сообщили, что мирные переговоры по войне в Украине на уровне министров, которые должны были пройти в среду в Лондоне под председательством министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лемми, не состоятся.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian

Детали: В заявлении МИД Великобритании говорится, что "сегодняшняя встреча министров иностранных дел по мирным переговорам в Украине откладывается. Переговоры на уровне должностных лиц продолжатся, но они будут закрыты для СМИ".

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Во встрече должны были принять участие руководители дипломатических ведомств США, Великобритании, Франции, Германии и Украины.

Накануне стало известно, что государственный секретарь США Марко Рубио не прибудет. Зато приедет спецпосланник по Украине Кит Келлог.

Впоследствии в СМИ поступила информация, что приезд в Лондон, вероятно, отменят и министры иностранных дел Франции и Германии.

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В то же время телеканал Sky News сообщил, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига должен быть в столице Великобритании и проведет двустороннюю встречу с главой британского МИД Дэвидом Лемми.

Предыстория:

российско-украинская войнаВеликобританияпереговоры
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