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Венс заявив, що Україні і Росії доведеться поступитися територіями, або США вийдуть з мирної угоди

Христина Бондарєва, Ірина БалачукСереда, 23 квітня 2025, 12:16
Венс заявив, що Україні і Росії доведеться поступитися територіями, або США вийдуть з мирної угоди
Віцепрезидент США Джей Ді Венс. Фото Getty images

Мирна угода США передбачає, що і Україні, і Росії доведеться відмовитися від частини територій, які кожна зі сторін зараз контролює, також там ідеться заморожування конфлікту приблизно по нинішній лінії зіткнення, заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на агентство Bloomberg

Пряма мова Венса: "Доведеться провести деякі територіальні обміни".

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Деталі: Він також додав, що лінія розмежування, ймовірно, не буде зовсім точно збігатися з нинішньою лінією фронту, але буде близька до неї.

"Нинішні лінії, десь близько до них, – це те місце, де ви в кінцевому рахунку, я думаю, проведете нові лінії в конфлікті", – сказав Венс під час спілкування з журналістами в Індії 23 квітня.

За його словами, для того щоб припинити вбивства, обидві сторони повинні "скласти зброю, заморозити цю справу і приступити до реального будівництва кращої Росії і кращої України".

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Минулого тижня президент США Дональд Трамп попередив, що готовий відмовитися від зусиль із припинення війни в Україні, якщо найближчим часом не вдасться досягти угоди.  

Венс заявив, що США зробили Росії та Україні "дуже чітку пропозицію" щодо шляху до мирної угоди.

"Настав час, коли вони повинні або сказати "так", або Сполучені Штати повинні вийти з цього процесу", – сказав віцепрезидент США.

Венс зауважив, що налаштований "оптимістично" щодо переговорів, додавши, що, на його думку, всі сторони досі вели переговори сумлінно.

Передісторія:

  • США, за даними ЗМІ, готові визнати контроль Росії над українським Кримом та послабити санкції проти Москви в рамках потенційної мирної угоди.
  • 22 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не визнає російської окупації Криму, який міжнародно визнаний українською територією.
  • Очікувалося, що 23 квітня у Лондоні відбудуться переговори щодо мирного врегулювання на рівні міністрів закордонних справ п'яти держав. Однак МЗС Великої Британії згодом підтвердило, що перемовини на рівні міністрів відкладені, натомість зустрічі пройдуть на рівні високопосадовців.

СШАросійсько-українська війнаокупація
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