Вэнс заявил, что Украине и России придется уступить территории, или США выйдут из мирного соглашения

Мирное соглашение США предусматривает, что и Украине, и России придется отказаться от части территорий, которые каждая из сторон сейчас контролирует, также там идет речь о замораживании конфликта примерно по нынешней линии соприкосновения, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на агентство Bloomberg

Прямая речь Вэнса: "Придется провести некоторые территориальные обмены".

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Детали: Он также добавил, что линия разграничения, вероятно, не будет совсем точно совпадать с нынешней линией фронта, но будет близка к ней.

"Нынешние линии, где-то близко к ним, – это то место, где вы в конечном счете, я думаю, проведете новые линии в конфликте", – сказал Вэнс во время общения с журналистами в Индии 23 апреля.

По его словам, для того чтобы прекратить убийства, обе стороны должны "сложить оружие, заморозить это дело и приступить к реальному строительству лучшей России и лучшей Украины".

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На прошлой неделе президент США Дональд Трамп предупредил, что готов отказаться от усилий по прекращению войны в Украине, если в ближайшее время не удастся достичь соглашения.

Вэнс заявил, что США сделали России и Украине "очень четкое предложение" относительно пути к мирному соглашению.

"Настало время, когда они должны либо сказать "да", либо Соединенные Штаты должны выйти из этого процесса", – сказал вице-президент США.

Вэнс отметил, что настроен "оптимистично" относительно переговоров, добавив, что, по его мнению, все стороны до сих пор вели переговоры добросовестно.

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