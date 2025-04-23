Вэнс заявил, что Украине и России придется уступить территории, или США выйдут из мирного соглашения
Мирное соглашение США предусматривает, что и Украине, и России придется отказаться от части территорий, которые каждая из сторон сейчас контролирует, также там идет речь о замораживании конфликта примерно по нынешней линии соприкосновения, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на агентство Bloomberg
Прямая речь Вэнса: "Придется провести некоторые территориальные обмены".
Детали: Он также добавил, что линия разграничения, вероятно, не будет совсем точно совпадать с нынешней линией фронта, но будет близка к ней.
"Нынешние линии, где-то близко к ним, – это то место, где вы в конечном счете, я думаю, проведете новые линии в конфликте", – сказал Вэнс во время общения с журналистами в Индии 23 апреля.
По его словам, для того чтобы прекратить убийства, обе стороны должны "сложить оружие, заморозить это дело и приступить к реальному строительству лучшей России и лучшей Украины".
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп предупредил, что готов отказаться от усилий по прекращению войны в Украине, если в ближайшее время не удастся достичь соглашения.
Вэнс заявил, что США сделали России и Украине "очень четкое предложение" относительно пути к мирному соглашению.
"Настало время, когда они должны либо сказать "да", либо Соединенные Штаты должны выйти из этого процесса", – сказал вице-президент США.
Вэнс отметил, что настроен "оптимистично" относительно переговоров, добавив, что, по его мнению, все стороны до сих пор вели переговоры добросовестно.
Предыстория:
- США, по данным СМИ, готовы признать контроль России над украинским Крымом и ослабить санкции против Москвы в рамках потенциального мирного соглашения.
- 22 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не признает российской оккупации Крыма, который международно признан украинской территорией.
- Ожидалось, что 23 апреля в Лондоне состоятся переговоры по мирному урегулированию на уровне министров иностранных дел пяти государств. Однако МИД Великобритании впоследствии подтвердило, что переговоры на уровне министров отложены, встречи пройдут на уровне высокопоставленных чиновников.