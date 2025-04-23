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Вэнс заявил, что Украине и России придется уступить территории, или США выйдут из мирного соглашения

Кристина Бондарева, Ирина БалачукСреда, 23 апреля 2025, 12:16
Вэнс заявил, что Украине и России придется уступить территории, или США выйдут из мирного соглашения
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Фото Getty images

Мирное соглашение США предусматривает, что и Украине, и России придется отказаться от части территорий, которые каждая из сторон сейчас контролирует, также там идет речь о замораживании конфликта примерно по нынешней линии соприкосновения, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на агентство Bloomberg

Прямая речь Вэнса: "Придется провести некоторые территориальные обмены".

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Детали: Он также добавил, что линия разграничения, вероятно, не будет совсем точно совпадать с нынешней линией фронта, но будет близка к ней.

"Нынешние линии, где-то близко к ним, – это то место, где вы в конечном счете, я думаю, проведете новые линии в конфликте", – сказал Вэнс во время общения с журналистами в Индии 23 апреля.

По его словам, для того чтобы прекратить убийства, обе стороны должны "сложить оружие, заморозить это дело и приступить к реальному строительству лучшей России и лучшей Украины".

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На прошлой неделе президент США Дональд Трамп предупредил, что готов отказаться от усилий по прекращению войны в Украине, если в ближайшее время не удастся достичь соглашения. 

Вэнс заявил, что США сделали России и Украине "очень четкое предложение" относительно пути к мирному соглашению.

"Настало время, когда они должны либо сказать "да", либо Соединенные Штаты должны выйти из этого процесса", – сказал вице-президент США.

Вэнс отметил, что настроен "оптимистично" относительно переговоров, добавив, что, по его мнению, все стороны до сих пор вели переговоры добросовестно.

Предыстория:

  • США, по данным СМИ, готовы признать контроль России над украинским Крымом и ослабить санкции против Москвы в рамках потенциального мирного соглашения.
  • 22 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не признает российской оккупации Крыма, который международно признан украинской территорией.
  • Ожидалось, что 23 апреля в Лондоне состоятся переговоры по мирному урегулированию на уровне министров иностранных дел пяти государств. Однако МИД Великобритании впоследствии подтвердило, что переговоры на уровне министров отложены, встречи пройдут на уровне высокопоставленных чиновников.

СШАроссийско-украинская войнаоккупация
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