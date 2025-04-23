"Генерал Черешня": українські військові отримають новий FPV з електродвигуном

Міністерство оборони кодифікувало і допустило до використання безпілотний FPV-авіакомплекс "Генерал Черешня".

Джерело: пресслужба МОУ з посиланням на Головне управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки

Деталі: Зазначається, що коптери комплексу "Генерал Черешня" базуються на рамах різного типорозміру. Ці літальні апарати мають потужні електродвигуни.

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Цільове спорядження безпілотників бойовими частинами залежить від варіанту застосування. Залежно від розміру рами, коптери можуть нести на собі вибуховий заряд, розрахований на ураження броньованих транспортних засобів ворога, автомобілів, бліндажів.

В МОУ кажуть, що комплекс "Генерал Черешня" можна розгорнути і підготувати до роботи за лічені хвилини. Це надзвичайно важливо для забезпечення безпеки екіпажу.