"Генерал Черешня": українські військові отримають новий FPV з електродвигуном
Міністерство оборони кодифікувало і допустило до використання безпілотний FPV-авіакомплекс "Генерал Черешня".
Джерело: пресслужба МОУ з посиланням на Головне управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки
Деталі: Зазначається, що коптери комплексу "Генерал Черешня" базуються на рамах різного типорозміру. Ці літальні апарати мають потужні електродвигуни.
Цільове спорядження безпілотників бойовими частинами залежить від варіанту застосування. Залежно від розміру рами, коптери можуть нести на собі вибуховий заряд, розрахований на ураження броньованих транспортних засобів ворога, автомобілів, бліндажів.
В МОУ кажуть, що комплекс "Генерал Черешня" можна розгорнути і підготувати до роботи за лічені хвилини. Це надзвичайно важливо для забезпечення безпеки екіпажу.