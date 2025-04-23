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"Генерал Черешня": украинские военные получат новый FPV с электродвигателем

Валентина РоманенкоСреда, 23 апреля 2025, 12:50
Генерал Черешня: украинские военные получат новый FPV с электродвигателем
фото МОУ

Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию беспилотный FPV-авиакомплекс "Генерал Черешня".

Источник: пресс-служба МОУ со ссылкой на Главное управление обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники

Детали: Отмечается, что коптеры комплекса "Генерал Черешня" базируются на рамах различного типоразмера. Эти летательные аппараты имеют мощные электродвигатели.

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Целевое снаряжение беспилотников боевыми частями зависит от варианта применения. В зависимости от размера рамы, коптеры могут нести на себе взрывной заряд, рассчитанный на поражение бронированных транспортных средств врага, автомобилей, блиндажей.

В МОУ говорят, что комплекс "Генерал Черешня" можно развернуть и подготовить к работе за считанные минуты. Это чрезвычайно важно для обеспечения безопасности экипажа.

беспилотникиармияМинобороныВооруженные силы
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