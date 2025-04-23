"Генерал Черешня": украинские военные получат новый FPV с электродвигателем
Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию беспилотный FPV-авиакомплекс "Генерал Черешня".
Источник: пресс-служба МОУ со ссылкой на Главное управление обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники
Детали: Отмечается, что коптеры комплекса "Генерал Черешня" базируются на рамах различного типоразмера. Эти летательные аппараты имеют мощные электродвигатели.
Целевое снаряжение беспилотников боевыми частями зависит от варианта применения. В зависимости от размера рамы, коптеры могут нести на себе взрывной заряд, рассчитанный на поражение бронированных транспортных средств врага, автомобилей, блиндажей.
В МОУ говорят, что комплекс "Генерал Черешня" можно развернуть и подготовить к работе за считанные минуты. Это чрезвычайно важно для обеспечения безопасности экипажа.