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Росія обстріляла Слов’янськ: одна людина загинула, ще одну поранено

Анастасія ПроцСереда, 23 квітня 2025, 12:58
Росія обстріляла Слов’янськ: одна людина загинула, ще одну поранено
фото: Вадим Лях

23 квітня російські війська обстріляли Слов’янськ на Донеччині, у результаті чого постраждали загинув 72-річний чоловік, ще одна людина постраждала.

Джерело: начальник міської військової адміністрації Слов’янська Вадим Лях

Пряма мова: "О 10-й годині місто знов зазнало ворожого обстрілу. ФАБи, вул Александрова та Хортицька".

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фото: Вадим Лях

Деталі: Внаслідок обстрілу постраждали двоє людей, одна з яких перебуває у вкрай важкому стані. Також повідомляється про значні пошкодження приватного житлового сектору — кілька будинків зруйновано або серйозно пошкоджено.

Оновлено: Згодом Лях повідомив, що у лікарні помер 72-річний чоловік, який був поранений під час обстрілу Слов'янська.

Пряма мова: "Лікарі боролися за його життя, але зусилля виявилися марними. Співчуття його рідним і близьким!"

Донецька область
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