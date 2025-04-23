Россия обстреляла Славянск: один человек погиб, еще один ранен

23 апреля российские войска обстреляли Славянск в Донецкой области, в результате чего пострадали погиб 72-летний мужчина, еще один человек пострадал.

Источник: начальник городской военной администрации Славянска Вадим Лях

Прямая речь: "В 10 часов город вновь подвергся вражескому обстрелу. ФАБы, ул Александрова и Хортицкая".

Реклама:

фото: Вадим Лях

Детали: В результате обстрела пострадали два человека, один из которых находится в крайне тяжелом состоянии. Также сообщается о значительных повреждениях частного жилого сектора - несколько домов разрушены или серьезно повреждены.

Обновлено: Впоследствии Лях сообщил, что в больнице умер 72-летний мужчина, который был ранен во время обстрела Славянска.

Прямая речь: "Врачи боролись за его жизнь, но усилия оказались тщетными. Соболезнования его родным и близким!"