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Єгері 68 бригади знищили ворожу техніку в двоетапній операції з FPV-дроном і артилерією

Степан ГафткоСереда, 23 квітня 2025, 13:16
Єгері 68 бригади знищили ворожу техніку в двоетапній операції з FPV-дроном і артилерією
Фото: скриншот з відео

Бійці 68-ї єгерської бригади імені Олекси Довбуша знищили вороже багі з російським десантом за допомогою FPV-дрона, а згодом артилерія добила залишену техніку точним ударом.

Джерело: допис 68 бригади у Facebook

Деталі: Бійці 68-ї єгерської бригади імені Олекси Довбуша показали відео, на якому їхній дрон переслідує багі з російськими військовими. Попри спроби десантників РФ відбитися, дрон влучає в машину, і ті, хто був усередині, тікають.

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Після цього артилерія добиває покинуту техніку – після точного пострілу транспорт злетів у повітря. Вибух був настільки сильним, що машину розірвало, здійнявши вогняну хмару.

Військові коротко прокоментували результат: "Вибух – як хоку. Коротко, змістовно, неперевершено".

російсько-українська війнаарміяУкраїна
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