Егеря 68-й бригады уничтожили вражескую технику в двухэтапной операции с FPV-дроном и артиллерией

Бойцы 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша уничтожили вражеский багги с российским десантом с помощью FPV-дрона, а затем артиллерия добила оставленную технику точным ударом.

Источник: публикация 68-й бригады в Facebook

Детали: Военные опубликовали видео, на котором их дрон преследует багги с российскими военными. Несмотря на попытки десантников отбиться, дрон попадает в цель, и находившиеся внутри бегут.

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После этого артиллерия наносит точный удар по покинутому транспорту – техника взлетает в воздух. Взрыв оказался настолько мощным, что машину разорвало, подняв в небо огненное облако.

Сами бойцы кратко прокомментировали результат: "Взрыв – как хокку. Кратко, содержательно, безупречно".