Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Егеря 68-й бригады уничтожили вражескую технику в двухэтапной операции с FPV-дроном и артиллерией

Степан ГафткоСреда, 23 апреля 2025, 13:16
Егеря 68-й бригады уничтожили вражескую технику в двухэтапной операции с FPV-дроном и артиллерией
Фото: скриншот из видео

Бойцы 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша уничтожили вражеский багги с российским десантом с помощью FPV-дрона, а затем артиллерия добила оставленную технику точным ударом.

Источник: публикация 68-й бригады в Facebook

Детали: Военные опубликовали видео, на котором их дрон преследует багги с российскими военными. Несмотря на попытки десантников отбиться, дрон попадает в цель, и находившиеся внутри бегут.

Реклама:

После этого артиллерия наносит точный удар по покинутому транспорту – техника взлетает в воздух. Взрыв оказался настолько мощным, что машину разорвало, подняв в небо огненное облако.

Сами бойцы кратко прокомментировали результат: "Взрыв – как хокку. Кратко, содержательно, безупречно".

российско-украинская войнаармияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский после доклада Сырского: РФ во время массированного удара усилила штурмовые действия
Зеленский: Спор в Белом доме в феврале не помог Украине и США
Трамп о мирных переговорах: У нас есть крайний срок
Экспертизы для идентификации тела Виктории Рощиной и причин ее смерти продолжаются
Китай поставил США жесткое условие: "Хотите говорить - отмените пошлины"
фотоКоличество жертв из-за атаки РФ на Киев возросло до 12
Все новости...
российско-украинская война
"Не удалось приблизить позиции": В Кремле отреагировали на срыв "мирных переговоров" в Лондоне
Кремль о "предложении" Путина заморозить линию фронта: Переговорам "нужна тишина"
Вэнс заявил, что Украине и России придется уступить территории, или США выйдут из мирного соглашения
Последние новости
04:44
Россияне ударили по 15 громадам Сумщины, ранили 5 гражданских
03:46
Рубио: США показали "финишную прямую" для достижения мира
02:58
На украинских АЭС зафиксированы колебания мощностей – МАГАТЭ
02:12
"Был достигнут прогресс" по соглашению о полезных ископаемых – министр финансов
01:34
Зеленский после доклада Сырского: РФ во время массированного удара усилила штурмовые действия
00:56
НАТО считает Россию "долгосрочной угрозой" – Рютте после встречи с Трампом
00:18
ОбновленоРоссийские БпЛА атаковали Харьков: есть попадания, возникли пожары
23:44
Полсотни раз россияне пытались прорвать оборону на Покровском направлении – Генштаб
23:43
"Контейнерный синдром": что это такое и в чем опасность для ребенка
23:17
У монобанка изменится структура собственности: кому он будет принадлежать?
Все новости...
Реклама:
Реклама: