Путін заявив, що РФ відправляла на фронт близько 4000 FPV дронів щодня, але їх досі бракує

Лідер Кремля Володимир Путін заявив, що в російських військах бракує FPV-дронів і закликав нарощувати виробництво техніки для продовження військових дій.

Джерело: Путін на засіданні військово-промислової комісії 23 квітня, цитує пресслужба Кремля

Деталі: Очільник країни-агресора заявив, що торік "практично всі оборонні підприємства виконали завдання держоборонзамовлення у повному обсязі, якісно та у встановлені терміни, а по деяких видах озброєнь з випередженням графіка".

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За його словами, війська РФ отримали понад 4000 одиниць бронетанкового озброєння, 180 бойових літаків і вертольотів.

Пряма мова: "Поставлено також понад півтора мільйона безпілотників різних типів, зокрема щодня на передову прямувало близько 4000 дронів, керованих за так званою системою FPV - віртуальної реальності.

Знаю прекрасно і тут багато хто з тих, хто бере участь у нашій сьогоднішній нараді, знають це не гірше за мене: цих засобів ураження не вистачає досі. Не вистачає. Знаю про зусилля, яких докладає Міністерство оборони, міністр докладає, підприємства промисловості. Плани є, робота йде щодня насправді.

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Упевнений, що всі плани з нарощування виробництва потрібної техніки, в даному випадку цих дронів, будуть, безумовно, виконані. Їх дуже чекають на лінії бойового зіткнення. По суті справи, це на сьогоднішній день є одним із серйозних чинників бойового успіху".