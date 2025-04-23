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Путин заявил, что РФ отправляла на фронт около 4000 FPV дронов ежедневно, но их не хватает

Валентина РоманенкоСреда, 23 апреля 2025, 13:29
Путин заявил, что РФ отправляла на фронт около 4000 FPV дронов ежедневно, но их не хватает
Владимир Путин. скриншот

Лидер Кремля Владимир Путин заявил, что в российских войсках не хватает FPV-дронов и призвал наращивать производство техники для продолжения военных действий.

Источник: Путин на заседании военно-промышленной комиссии 23 апреля, цитирует пресс-служба Кремля

Детали: Глава страны-агрессора заявил, что в прошлом году "практически все оборонные предприятия выполнили задания гособоронзаказа в полном объёме, качественно и в срок, а по некоторым видам вооружений с опережением графика".

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По его словам, войска РФ получили свыше 4000 единиц бронетанкового вооружения, 180 боевых самолётов и вертолётов.

Прямая речь: "Поставлено также более полутора миллионов беспилотников разных типов, в том числе ежедневно на передовую направлялось около 4000 дронов, управляемых по так называемой системе FPV – виртуальной реальности.

Знаю прекрасно и здесь многие, участвующие в нашем сегодняшнем совещании, знают это не хуже, чем я: этих средств поражения не хватает до сих пор. Не хватает. Знаю про усилия, которые предпринимаются Министерством обороны, Министром предпринимаются, предприятиями промышленности. Планы есть, работа идёт ежедневно на самом деле.

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Уверен, что все планы по наращиванию производства нужной техники, в данном случае этих дронов, будут, безусловно, выполнены. Их очень ждут на линии боевого соприкосновения. По сути дела, это на сегодняшний день является одним из серьёзных факторов боевого успеха".

беспилотникиРосcиявойнаПутин
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