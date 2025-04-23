Путин заявил, что РФ отправляла на фронт около 4000 FPV дронов ежедневно, но их не хватает
Лидер Кремля Владимир Путин заявил, что в российских войсках не хватает FPV-дронов и призвал наращивать производство техники для продолжения военных действий.
Источник: Путин на заседании военно-промышленной комиссии 23 апреля, цитирует пресс-служба Кремля
Детали: Глава страны-агрессора заявил, что в прошлом году "практически все оборонные предприятия выполнили задания гособоронзаказа в полном объёме, качественно и в срок, а по некоторым видам вооружений с опережением графика".
По его словам, войска РФ получили свыше 4000 единиц бронетанкового вооружения, 180 боевых самолётов и вертолётов.
Прямая речь: "Поставлено также более полутора миллионов беспилотников разных типов, в том числе ежедневно на передовую направлялось около 4000 дронов, управляемых по так называемой системе FPV – виртуальной реальности.
Знаю прекрасно и здесь многие, участвующие в нашем сегодняшнем совещании, знают это не хуже, чем я: этих средств поражения не хватает до сих пор. Не хватает. Знаю про усилия, которые предпринимаются Министерством обороны, Министром предпринимаются, предприятиями промышленности. Планы есть, работа идёт ежедневно на самом деле.
Уверен, что все планы по наращиванию производства нужной техники, в данном случае этих дронов, будут, безусловно, выполнены. Их очень ждут на линии боевого соприкосновения. По сути дела, это на сегодняшний день является одним из серьёзных факторов боевого успеха".