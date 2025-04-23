"Не вдалося наблизити позиції": У Кремлі відреагували на зрив "мирних переговорів" у Лондоні

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що зустріч міністрів закордонних справ США, України, Франції, Британії та Німеччини 23 квітня була скасована через те, що "не вдалося наблизити позиції" з деяких питань.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на радіо "Маяк"

Деталі: Пєсков коментував відкладення переговорів міністрів закордонних справ щодо війни в Україні, що мали пройти в Лондоні.

Реклама:

"Наскільки ми розуміємо, поки що не вдалося наблизити позиції з якихось питань, тому ця зустріч тепер не відбулася", – заявив Пєсков.

Він додав, що російська сторона продовжує свої контакти з американцями.

"Контактів з європейцями у нас немає, з українцями також. Хоча президент Путін зберігає свою відкритість до таких контактів в інтересах врегулювання", – заявив речник Кремля.

РЕКЛАМА:

Пєсков також відповів на запитання про те, чи приїде цього тижня спецпосланець Трампа Стів Віткофф до Росії.

"Якщо це станеться, ми вас проінформуємо. Поки що щось конкретно сказати на цю тему я не можу. Ситуація досить динамічна. Усе дуже швидко змінюється. Будемо вас інформувати, що називається, за фактом", – заявив він.

Нагадаємо: