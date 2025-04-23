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"Не вдалося наблизити позиції": У Кремлі відреагували на зрив "мирних переговорів" у Лондоні

Христина Бондарєва, Анастасія ПроцСереда, 23 квітня 2025, 13:39
Не вдалося наблизити позиції: У Кремлі відреагували на зрив мирних переговорів у Лондоні
Ілюстративне фото: Getty Images

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що зустріч міністрів закордонних справ США, України, Франції, Британії та Німеччини 23 квітня була скасована через те, що "не вдалося наблизити позиції" з деяких питань. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на радіо "Маяк"

Деталі: Пєсков коментував відкладення переговорів міністрів закордонних справ щодо війни в Україні, що мали пройти в Лондоні.

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"Наскільки ми розуміємо, поки що не вдалося наблизити позиції з якихось питань, тому ця зустріч тепер не відбулася", – заявив Пєсков.

Він додав, що російська сторона продовжує свої контакти з американцями. 

"Контактів з європейцями у нас немає, з українцями також. Хоча президент Путін зберігає свою відкритість до таких контактів в інтересах врегулювання", – заявив речник Кремля.

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Пєсков також відповів на запитання про те, чи приїде цього тижня спецпосланець Трампа Стів Віткофф до Росії.

"Якщо це станеться, ми вас проінформуємо. Поки що щось конкретно сказати на цю тему я не можу. Ситуація досить динамічна. Усе дуже швидко змінюється. Будемо вас інформувати, що називається, за фактом", – заявив він.

Нагадаємо:

  • Очікувалося, що 23 квітня у Лондоні відбудуться переговори на рівні міністрів закордонних справ України, США, Франції, Німеччини та Британії.
  • Однак МЗС Великої Британії у середу підтвердило, що перемовини на рівні міністрів відкладені, натомість зустрічі пройдуть на рівні високопосадовців.
  • Зокрема, Францію та Німеччину представлятимуть дипломатичні радники лідерів цих держав.
  • Напередодні стало відомо, що державний секретар США Марко Рубіо не прибуде в Лондон. Натомість приїде спецпосланник щодо України Кіт Келлог.

ПутінСШАВелика Британіяросійсько-українська війна
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