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"Не удалось приблизить позиции": В Кремле отреагировали на срыв "мирных переговоров" в Лондоне

Кристина Бондарева, Анастасия ПроцСреда, 23 апреля 2025, 13:39
Не удалось приблизить позиции: В Кремле отреагировали на срыв мирных переговоров в Лондоне
Иллюстративное фото: Getty Images

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча министров иностранных дел США, Украины, Франции, Великобритании и Германии 23 апреля была отменена из-за того, что "не удалось приблизить позиции" по некоторым вопросам.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на радио "Маяк"

Детали: Песков комментировал отложение переговоров министров иностранных дел по войне в Украине, которые должны были пройти в Лондоне.

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"Насколько мы понимаем, пока не удалось приблизить позиции по каким-то вопросам, поэтому эта встреча теперь не состоялась", – заявил Песков.

Он добавил, что российская сторона продолжает свои контакты с американцами.

"Контактов с европейцами у нас нет, с украинцами также. Хотя президент Путин сохраняет свою открытость к таким контактам в интересах урегулирования", – заявил спикер Кремля.

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Песков также ответил на вопрос о том, приедет ли на этой неделе спецпосланник Трампа Стив Уиткофф в Россию.

"Если это произойдет, мы вас проинформируем. Пока что что-то конкретно сказать на эту тему я не могу. Ситуация достаточно динамичная. Все очень быстро меняется. Будем вас информировать, что называется, по факту", – заявил он.

Напомним:

ПутинСШАВеликобританияроссийско-украинская война
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