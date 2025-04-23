"Не удалось приблизить позиции": В Кремле отреагировали на срыв "мирных переговоров" в Лондоне
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча министров иностранных дел США, Украины, Франции, Великобритании и Германии 23 апреля была отменена из-за того, что "не удалось приблизить позиции" по некоторым вопросам.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на радио "Маяк"
Детали: Песков комментировал отложение переговоров министров иностранных дел по войне в Украине, которые должны были пройти в Лондоне.
"Насколько мы понимаем, пока не удалось приблизить позиции по каким-то вопросам, поэтому эта встреча теперь не состоялась", – заявил Песков.
Он добавил, что российская сторона продолжает свои контакты с американцами.
"Контактов с европейцами у нас нет, с украинцами также. Хотя президент Путин сохраняет свою открытость к таким контактам в интересах урегулирования", – заявил спикер Кремля.
Песков также ответил на вопрос о том, приедет ли на этой неделе спецпосланник Трампа Стив Уиткофф в Россию.
"Если это произойдет, мы вас проинформируем. Пока что что-то конкретно сказать на эту тему я не могу. Ситуация достаточно динамичная. Все очень быстро меняется. Будем вас информировать, что называется, по факту", – заявил он.
Напомним:
- Ожидалось, что 23 апреля в Лондоне состоятся переговоры на уровне министров иностранных дел Украины, США, Франции, Германии и Великобритании.
- Однако МИД Великобритании в среду подтвердило, что переговоры на уровне министров отложены, встречи пройдут на уровне высокопоставленных чиновников.
- В частности, Францию и Германию будут представлять дипломатические советники лидеров этих государств.
- Накануне стало известно, что государственный секретарь США Марко Рубио не прибудет в Лондон. Приедет спецпосланник по Украине Кит Келлог.