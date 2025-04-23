У Лондоні стартували переговори щодо мирного плану для України за участі п’яти країн

Фото з ФБ Єрмака під час зустрічі у Парижі

У столиці Великої Британії розпочалися багатосторонні переговори на рівні високопосадовців представників США, Великої Британії, України, Франції та Німеччини щодо можливого мирного врегулювання війни, розв’язаної Росією.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Sky News

Деталі: Зустріч планували як саміт міністрів закордонних справ п’яти держав.

Реклама:

Втім, до переговорів залучені високопосадовці з Великої Британії, Франції, Німеччини, а також представники США та України.

Окремо міністри закордонних справ і оборони Великої Британії Девід Леммі та Джон Гілі проводять двосторонні консультації з українськими урядовцями.

Нагадаємо:

РЕКЛАМА: