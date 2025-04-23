У Лондоні стартували переговори щодо мирного плану для України за участі п’яти країн
Середа, 23 квітня 2025, 15:17
У столиці Великої Британії розпочалися багатосторонні переговори на рівні високопосадовців представників США, Великої Британії, України, Франції та Німеччини щодо можливого мирного врегулювання війни, розв’язаної Росією.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Sky News
Деталі: Зустріч планували як саміт міністрів закордонних справ п’яти держав.
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Втім, до переговорів залучені високопосадовці з Великої Британії, Франції, Німеччини, а також представники США та України.
Окремо міністри закордонних справ і оборони Великої Британії Девід Леммі та Джон Гілі проводять двосторонні консультації з українськими урядовцями.
Нагадаємо:
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- Як зазначається, Гілі також має зустрітися з Кітом Келлогом, спеціальним посланцем Дональда Трампа в Україні, який представляє США на цих переговорах замість Марко Рубіо, державного секретаря США.
- Україну в Лондоні представляють очільник МЗС Андрій Сибіга, глава Офісу президента Андрій Єрмак, а також міністр оборони Рустем Умєров.
- Речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що зустріч міністрів закордонних справ США, України, Франції, Британії та Німеччини не відбулась через те, що "не вдалося наблизити позиції" з деяких питань.