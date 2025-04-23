В Лондоне стартовали переговоры по мирному плану для Украины с участием пяти стран

Фото с Facebook Ермака во время встречи в Париже.

В столице Великобритании начались многосторонние переговоры на уровне высокопоставленных представителей США, Великобритании, Украины, Франции и Германии по возможному мирному урегулированию войны, развязанной Россией.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Sky News

Детали: Изначально встреча планировалась как саммит министров иностранных дел пяти стран.

Однако к переговорам присоединились высокопоставленные представители Великобритании, Франции, Германии, а также делегации США и Украины.

Министры иностранных дел и обороны Великобритании Дэвид Лэмми и Джон Хили отдельно проводят двусторонние консультации с украинскими чиновниками.

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Напомним: