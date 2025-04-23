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В Лондоне стартовали переговоры по мирному плану для Украины с участием пяти стран

Уляна Кричковская, Степан ГафткоСреда, 23 апреля 2025, 15:17
В Лондоне стартовали переговоры по мирному плану для Украины с участием пяти стран
Фото с Facebook Ермака во время встречи в Париже.

В столице Великобритании начались многосторонние переговоры на уровне высокопоставленных представителей США, Великобритании, Украины, Франции и Германии по возможному мирному урегулированию войны, развязанной Россией.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Sky News

Детали: Изначально встреча планировалась как саммит министров иностранных дел пяти стран.
Однако к переговорам присоединились высокопоставленные представители Великобритании, Франции, Германии, а также делегации США и Украины.

Министры иностранных дел и обороны Великобритании Дэвид Лэмми и Джон Хили отдельно проводят двусторонние консультации с украинскими чиновниками.

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Напомним:

  • Сообщается, что Джон Хили также встретится с Китом Келлогом – специальным посланником Дональда Трампа в Украине, который представляет США на этих переговорах вместо госсекретаря Марко Рубио.
  • Украину в Лондоне представляют заместитель главы МИД Андрей Сибига, руководитель Офиса президента Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.
  • Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча министров иностранных дел США, Украины, Франции, Великобритании и Германии не состоялась, поскольку "не удалось сблизить позиции" по ряду вопросов.

ЕвропапереговорыВеликобританияроссийско-украинская война
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