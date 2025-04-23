Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кремінь відповів Віткоффу: Українська мова відновлюється попри "лінгвоцид" в окупації

Валентина РоманенкоСереда, 23 квітня 2025, 15:20
Кремінь відповів Віткоффу: Українська мова відновлюється попри лінгвоцид в окупації
фото: depositphotos

Уповноважений з захисту державної мови Тарас Кремінь відкинув заяви спецпредставника президента США на Близькому Сході Стіва Віткоффа про те, що Росія могла б зберегти контроль над п’ятьма регіонами України з огляду на їхню російськомовність.

Джерело: Кремінь в ефірі "Радіо Свобода"

Деталі: "Хочу застерегти, що розмови про мову, особливо нашими союзниками, не відповідають і нашим міжнародним угодам, і тим договорам, які ми насправді маємо", – наголосив мовний омбудсман.

Реклама:

Кремінь нагадав, що Дональд Трамп після початку другого президентського терміну, 1 березня, підписав указ про надання англійській мові статусу єдиної державної.

Росія наполягає на визнанні свого контролю над 5 українськими регіонами, включно з тими територіями, які не є окупованими

"Кому, як не йому (Трампу – ред.) знати, наскільки важливо тримати національну єдність і соборність своєї держави, хоча вона розвивалася по-різному і в деяких аспектах навіть дуже споріднено, як моє рідне місто Миколаїв, фактично, дуже багато таких порівнянь. Але хотів би наголосити, що те, на чому наполягає російська пропаганда, я думаю, абсолютно неприпустимо ані для пересічних громадян США, ані для цивілізованого світу", – додав він.

РЕКЛАМА:

Раніше і в інтерв’ю Такеру Карлсону, і газеті Wall Street Journal Віткофф, який до того мав зустрічі з очільником Кремля Володимиром Путіним, заявляв, що в Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях, частини яких окуповані Росією, а також в окупованому Криму місцеві мешканці говорять російською мовою. Тому, на його думку, можна зафіксувати контроль Росії над цими територіями України.

Кремінь наголосив, що ситуація в мовному плані в Україні кардинально змінилася через війну, а на окупованих територіях Росія знову проводить політику русифікації:

Пряма мова Креміня: "За 11 років війни в Україні суттєво відновилася мовна картина. І сьогодні переважна більшість громадян України незалежно від регіону, чи це південь, чи це схід, чи це захід України, надає перевагу українській мові і в офіційних сферах суспільного життя, і в приватному спілкуванні. Натомість, власне, з 2014 року фіксуються численні випадки лінгвоциду, а також приниження людей і знищення національної ідентичності, ми це продовжуємо фіксувати тимчасовій (російській – ред.) окупації".

Нагадаємо: За опитуванням Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, опублікованим у січні, українську мову назвали рідною 78% опитаних, десять років тому так вважали 60%. Частка тих, хто назвав рідною російською мову, становить 6%, десять років тому вона була значно більшою – 15%.

Соцопитування проводилося у період з 29 листопада по 14 грудня 2024 року серед 1 518 респондентів, що проживають на підконтрольних уряду України територіях, де не ведуться бойові дії.

моваокупаціявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зеленський: Суперечка в Білому домі у лютому не допомогла Україні і США
Трамп про мирні переговори: У нас є крайній термін
Експертизи для ідентифікації тіла Вікторії Рощиноі та причин її смерті тривають
Китай поставив США жорстку умову: "Хочете говорити - скасуйте мита"
фотоКількість жертв через атаку РФ на Київ зросла до 12
Від удару РФ по Києву загинули рідні брат і сестра – діти лікаря Університетської клініки КНУ
Усі новини...
мова
Може звузити використання української: омбудсмен розкритикував законопроєкт про профосвіту
"Україні не потрібні українці на вимогу". Мар'ян Пирожок про переїзд зі Львова до Харкова, розбиті ілюзії 1920-х і деокупацію свідомості
Велично страшне та дивовижно вражаюче. Моменти життя солдатки Нацгвардії та режисерки Олени Апчел
Останні новини
22:04
Трамп вважає, що Україні буде дуже важко повернути Крим
21:52
Зеленський: Суперечка в Білому домі у лютому не допомогла Україні і США
21:38
Зеленський: Попередньо, РФ вдарила по Києву північнокорейською ракетою
21:21
Times: У Британії можуть відмовитись від направлення військових в Україну через ризики
21:14
Деякі хвороби "відроджуються": у ВООЗ заявили про нові спалахи недуг, проти яких вже існують вакцини
21:03
У РФ вважають, що зможуть використати торгову війну Трампа на свою користь
20:57
"Такі знімки відбирають суб'єктність": відомих фотографів розкритикували за кадри жертв атаки РФ
20:56
Продажі Tesla у Європі впали майже на третину
20:55
Підліткам, яких звинувачують у побитті військового в Києві, обрали запобіжний захід
20:55
ВАКС взяв під варту Насірова й збільшив розмір застави
Усі новини...
Реклама:
Реклама: