Креминь ответил Уиткоффу: Украинский язык восстанавливается несмотря на "лингвоцид" в оккупации

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь отверг заявления спецпредставителя президента США на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа о том, что Россия могла бы сохранить контроль над пятью регионами Украины, учитывая их русскоязычность.

Источник: Креминь в эфире "Радио Свобода"

Детали: "Хочу предостеречь, что разговоры о языке, особенно нашими союзниками, не соответствуют и нашим международным соглашениям, и тем договорам, которые мы на самом деле имеем", – отметил языковой омбудсмен.

Реклама:

Креминь напомнил, что Дональд Трамп после начала второго президентского срока, 1 марта, подписал указ о предоставлении английскому языку статуса единственного государственного.

Россия настаивает на признании своего контроля над 5 украинскими регионами, включая те территории, которые не являются оккупированными.

"Кому, как не ему (Трампу - ред.) знать, насколько важно держать национальное единство и соборность своего государства, хотя оно развивалось по-разному и в некоторых аспектах даже очень родственно, как мой родной город Николаев, фактически, очень много таких сравнений. Но хотел бы подчеркнуть, что то, на чем настаивает российская пропаганда, я думаю, абсолютно недопустимо ни для рядовых граждан США, ни для цивилизованного мира", – добавил он.

РЕКЛАМА:

Ранее и в интервью Такеру Карлсону, и газете Wall Street Journal Виткофф, который до того имел встречи с главой Кремля Владимиром Путиным, заявлял, что в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, части которых оккупированы Россией, а также в оккупированном Крыму местные жители говорят на русском языке. Поэтому, по его мнению, можно зафиксировать контроль России над этими территориями Украины.

Креминь отметил, что ситуация в языковом плане в Украине кардинально изменилась из-за войны, а на оккупированных территориях Россия снова проводит политику русификации:

Прямая речь Креминя: "За 11 лет войны в Украине существенно восстановилась языковая картина. И сегодня подавляющее большинство граждан Украины независимо от региона, или это юг, или это восток, или это запад Украины, предпочитает украинский язык и в официальных сферах общественной жизни, и в частном общении. В свою очередь, собственно, с 2014 года фиксируются многочисленные случаи лингвоцида, а также унижения людей и уничтожения национальной идентичности, мы это продолжаем фиксировать временной (российской - ред.) оккупации".

Напомним: По опросу Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, опубликованному в январе, украинский язык назвали родным 78% опрошенных, десять лет назад так считали 60%. Доля тех, кто назвал родным русский язык, составляет 6%, десять лет назад она была значительно больше – 15%.

Соцопрос проводился в период с 29 ноября по 14 декабря 2024 года среди 1 518 респондентов, проживающих на подконтрольных правительству Украины территориях, где не ведутся боевые действия.