Столичный чиновник за $15 тысяч "не заметил" на арендованной земле здание, парковку и футбольное поле

Столичные правоохранители разоблачили инспектора Департамента земельных ресурсов КГГА в вымогательстве с предпринимателя 15 000 долларов.

Источник: Киевская городская прокуратура, Нацполиция, собеседник УП в правоохранительных органах

Дословно полиция: "К 30-летнему чиновнику обратился представитель директора коммерческой фирмы с запросом на продление аренды земельного участка площадью около 1200 квадратных метров, расположенного в Деснянском районе Киева. Фигурант решил заработать и пытался "продать" разрешение на аренду земельного участка".

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фото НПУ

Детали: По данным источника УП, речь идет о государственном инспекторе по контролю за использованием и охраной земель отдела контроля за использованием и охраной земель управления инспекционного контроля Департамента ресурсов КГГА Артеме Лысенко.

Установлено, что предприниматель, который арендовал земельный участок коммунальной собственности, обратился в Киевский городской совет о возобновлении договора аренды, срок которого вскоре истекал.

По данным следствия, столичный предприниматель арендовал земельный участок последние 10 лет и в соответствии с условиями договора, должен был использовать его для создания "зеленой зоны" без права застройки и ограждения участка. Впрочем, во время проверки вышеуказанный инспектор обнаружил нецелевое использование коммунального участка – арендатор построил на нем здание, футбольное поле и парковочную площадку.

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Для того чтобы "закрыть глаза" на нарушения и помочь с продлением договора аренды, служащий требовал от представителя фирмы 15 000 долларов. Во время передачи оговоренной суммы средств правоохранители задержали фигуранта.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.