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Франція: Європа наполягатиме на територіальній цілісності України в будь-якій мирній угоді

Ірина Кутєлєва, Анастасія ПроцСереда, 23 квітня 2025, 17:00
Франція: Європа наполягатиме на територіальній цілісності України в будь-якій мирній угоді
Ілюстративне фото: Getty Images

У канцелярії президента Франції Емманюеля Макрона заявили, що територіальна цілісність України та її європейські прагнення є пріоритетними для європейських країн і мають бути враховані в будь-яких домовленостях щодо завершення припинення розв’язаної РФ війни.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на AFP 

Деталі: Цей коментар з’явився на тлі того, як віцепрезидент США Джей Ді Венс заявляв, що і Україні, і Росії доведеться "віддати частину території, якою вони зараз володіють".

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"Територіальна цілісність України та її європейські прагнення є дуже сильними вимогами для європейців", – наголосили в офісі Макрона.

Нагадаємо:

  • США, за даними ЗМІ, готові визнати контроль Росії над українським Кримом та послабити санкції проти Москви в рамках потенційної мирної угоди.
  • У вівторок президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не визнає російської окупації Криму, який міжнародно визнаний українською територією.
  • Очікувалося, що 23 квітня у Лондоні відбудуться переговори щодо мирного врегулювання на рівні міністрів закордонних справ п'яти держав. Однак згодом стало відомо, що зустрічі проходять на рівні високопосадовців.

ФранціяЄСУкраїнаросійсько-українська війна
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