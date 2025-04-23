Франція: Європа наполягатиме на територіальній цілісності України в будь-якій мирній угоді

У канцелярії президента Франції Емманюеля Макрона заявили, що територіальна цілісність України та її європейські прагнення є пріоритетними для європейських країн і мають бути враховані в будь-яких домовленостях щодо завершення припинення розв’язаної РФ війни.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на AFP

Деталі: Цей коментар з’явився на тлі того, як віцепрезидент США Джей Ді Венс заявляв, що і Україні, і Росії доведеться "віддати частину території, якою вони зараз володіють".

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"Територіальна цілісність України та її європейські прагнення є дуже сильними вимогами для європейців", – наголосили в офісі Макрона.

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