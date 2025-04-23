Франція: Європа наполягатиме на територіальній цілісності України в будь-якій мирній угоді
Середа, 23 квітня 2025, 17:00
У канцелярії президента Франції Емманюеля Макрона заявили, що територіальна цілісність України та її європейські прагнення є пріоритетними для європейських країн і мають бути враховані в будь-яких домовленостях щодо завершення припинення розв’язаної РФ війни.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на AFP
Деталі: Цей коментар з’явився на тлі того, як віцепрезидент США Джей Ді Венс заявляв, що і Україні, і Росії доведеться "віддати частину території, якою вони зараз володіють".
Реклама:
"Територіальна цілісність України та її європейські прагнення є дуже сильними вимогами для європейців", – наголосили в офісі Макрона.
Нагадаємо:
- США, за даними ЗМІ, готові визнати контроль Росії над українським Кримом та послабити санкції проти Москви в рамках потенційної мирної угоди.
- У вівторок президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не визнає російської окупації Криму, який міжнародно визнаний українською територією.
- Очікувалося, що 23 квітня у Лондоні відбудуться переговори щодо мирного врегулювання на рівні міністрів закордонних справ п'яти держав. Однак згодом стало відомо, що зустрічі проходять на рівні високопосадовців.