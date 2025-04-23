Франция: Европа будет настаивать на территориальной целостности Украины в любом мирном соглашении
Среда, 23 апреля 2025, 17:00
В канцелярии президента Франции Эмманюэля Макрона заявили, что территориальная целостность Украины и ее европейские стремления являются приоритетными для европейских стран и должны быть учтены в любых договоренностях по завершению прекращения развязанной РФ войны.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на AFP
Детали: Этот комментарий появился на фоне того, как вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что и Украине, и России придется "отдать часть территории, которой они сейчас владеют".
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"Территориальная целостность Украины и ее европейские стремления являются очень сильными требованиями для европейцев", – отметили в офисе Макрона.
Напомним:
- США, по данным СМИ, готовы признать контроль России над украинским Крымом и ослабить санкции против Москвы в рамках потенциального мирного соглашения.
- Во вторник президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не признает российской оккупации Крыма, который международно признан украинской территорией.
- Ожидалось, что 23 апреля в Лондоне состоятся переговоры по мирному урегулированию на уровне министров иностранных дел пяти государств. Однако впоследствии стало известно, что встречи проходят на уровне высокопоставленных чиновников.