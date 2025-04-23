Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Франция: Европа будет настаивать на территориальной целостности Украины в любом мирном соглашении

Ирина Кутелева, Анастасия ПроцСреда, 23 апреля 2025, 17:00
Франция: Европа будет настаивать на территориальной целостности Украины в любом мирном соглашении
Иллюстративное фото: Getty Images

В канцелярии президента Франции Эмманюэля Макрона заявили, что территориальная целостность Украины и ее европейские стремления являются приоритетными для европейских стран и должны быть учтены в любых договоренностях по завершению прекращения развязанной РФ войны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на AFP

Детали: Этот комментарий появился на фоне того, как вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что и Украине, и России придется "отдать часть территории, которой они сейчас владеют".

Реклама:

"Территориальная целостность Украины и ее европейские стремления являются очень сильными требованиями для европейцев", – отметили в офисе Макрона.

Напомним:

  • США, по данным СМИ, готовы признать контроль России над украинским Крымом и ослабить санкции против Москвы в рамках потенциального мирного соглашения.
  • Во вторник президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не признает российской оккупации Крыма, который международно признан украинской территорией.
  • Ожидалось, что 23 апреля в Лондоне состоятся переговоры по мирному урегулированию на уровне министров иностранных дел пяти государств. Однако впоследствии стало известно, что встречи проходят на уровне высокопоставленных чиновников.

ФранцияЕСУкраинароссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский после доклада Сырского: РФ во время массированного удара усилила штурмовые действия
Зеленский: Спор в Белом доме в феврале не помог Украине и США
Трамп о мирных переговорах: У нас есть крайний срок
Экспертизы для идентификации тела Виктории Рощиной и причин ее смерти продолжаются
Китай поставил США жесткое условие: "Хотите говорить - отмените пошлины"
фотоКоличество жертв из-за атаки РФ на Киев возросло до 12
Все новости...
"Генерал Черешня": украинские военные получат новый FPV с электродвигателем
Кремль о "предложении" Путина заморозить линию фронта: Переговорам "нужна тишина"
Беспилотники атаковали завод по производству "Шахедов" в Татарстане
Украинские бойцы в Донецкой области взяли в плен гражданина Сенегала
Последние новости
04:44
Россияне ударили по 15 громадам Сумщины, ранили 5 гражданских
03:46
Рубио: США показали "финишную прямую" для достижения мира
02:58
На украинских АЭС зафиксированы колебания мощностей – МАГАТЭ
02:12
"Был достигнут прогресс" по соглашению о полезных ископаемых – министр финансов
01:34
Зеленский после доклада Сырского: РФ во время массированного удара усилила штурмовые действия
00:56
НАТО считает Россию "долгосрочной угрозой" – Рютте после встречи с Трампом
00:18
ОбновленоРоссийские БпЛА атаковали Харьков: есть попадания, возникли пожары
23:44
Полсотни раз россияне пытались прорвать оборону на Покровском направлении – Генштаб
23:43
"Контейнерный синдром": что это такое и в чем опасность для ребенка
23:17
У монобанка изменится структура собственности: кому он будет принадлежать?
Все новости...
Реклама:
Реклама: