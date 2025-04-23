Франция: Европа будет настаивать на территориальной целостности Украины в любом мирном соглашении

В канцелярии президента Франции Эмманюэля Макрона заявили, что территориальная целостность Украины и ее европейские стремления являются приоритетными для европейских стран и должны быть учтены в любых договоренностях по завершению прекращения развязанной РФ войны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на AFP

Детали: Этот комментарий появился на фоне того, как вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что и Украине, и России придется "отдать часть территории, которой они сейчас владеют".

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"Территориальная целостность Украины и ее европейские стремления являются очень сильными требованиями для европейцев", – отметили в офисе Макрона.

Напомним: