У Львові ексгумують останки агента НКВС Кузнєцова і майора Путіна
У Львові на так званому "Пагорбі слави", що входить у комплекс музею "Личаківський цвинтар", у середу розпочалися роботи з ексгумації останків радянських солдат.
Джерело: "Радіо Свобода"
Деталі: Зазначається, що ексгумації підлягають поховання радянського розвідника, агента НКВС, диверсанта, спецагента-ліквідатора Миколи Кузнєцова (справжнє ім’я Никанор) і майора Степана Путіна. Останки Кузнєцова двічі намагалися викрасти. Повернути тіло в Росію просили родичі спецагента.
Оскільки це місце возвеличує Червону армію та службовців НКВС (Народний комісаріат внутрішніх справ – каральний орган в СРСР -ред), міська влада, згідно з дозволом Міністерства культури, вирішила перенести радянські поховання та надмогильні плити з "Пагорба слави" на міський Голосківський цвинтар. Почалися дослідження території, сама ексгумація триватиме два місяці.
Нині демонтовують надгробні плити і загородження.
"Ми забираємо останній маркер радянських поховань у Львові. До всіх поховань буде однакове ставлення – і протокол ексгумації, і однаковий принцип перезахоронення. Протягом двох місяців маємо забрати елементи всього "Пагорба", демонтувати надмогильні плити", – каже керуючий справами виконкому Львівської міськради Євген Бойко.
За словами керівника комунального підприємства "Доля",яке проводитиме ексгумацію останків і їх дослідження, Святослава Шеремети, роботи проводитимуться прозоро і відкрито.
"Розуміємо особливу увагу до могил Кузнєцова і Путіна. Адже є різні версії, чи похований саме спецагент, розвідник Кузнєцов. Є методика, яка дозволяє це зʼясувати", – каже Шеремета.
Передісторія:
- Комплекс "Пагорб слави" радянська влада почала будувати у 1948 році. Туди перепоховали червоноармійців і радянських партизанів, які загинули під час Другої Світової війни, а також енкаведистів.
- Мінкультури дозволило перенесення з "Пагорба слави" однієї братської могили російських воїнів, трьох братських могил радянських воїнів, 24 могил Героїв СРСР, 226 індивідуальних могил радянських воїнів, пам’ятники, скульптури, які були виготовлені з 1946 до 1957 років, у 1984 році.
- Це місце було відоме у Львові тим, що тут раніше збиралися проросійські сили і відбувались провокації. Що саме буде на місці демонтованого "Пагорба слави", наразі невідомо.
- В 2000 році ветерани з російського Єкатеринбурга звернулися до Львівської міськради з проханням передати останки Кузнєцова.
- У 2007 році до Львова приїжджала делегація з Росії, тоді їм відмовили у наданні останків. У 2008 році росіянка Маргарита Брюханова, родичка Кузнєцова, звернулася з таким проханням до місцевих органів Львова. У 2021 році Львівська міськрада вчергове відмовилася передати Росії останки радянського розвідника-диверсанта.