У Львові ексгумують останки агента НКВС Кузнєцова і майора Путіна

У Львові на так званому "Пагорбі слави", що входить у комплекс музею "Личаківський цвинтар", у середу розпочалися роботи з ексгумації останків радянських солдат.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: Зазначається, що ексгумації підлягають поховання радянського розвідника, агента НКВС, диверсанта, спецагента-ліквідатора Миколи Кузнєцова (справжнє ім’я Никанор) і майора Степана Путіна. Останки Кузнєцова двічі намагалися викрасти. Повернути тіло в Росію просили родичі спецагента.

Реклама:

фото - радіо свобода

фото - радіо свобода

Оскільки це місце возвеличує Червону армію та службовців НКВС (Народний комісаріат внутрішніх справ – каральний орган в СРСР -ред), міська влада, згідно з дозволом Міністерства культури, вирішила перенести радянські поховання та надмогильні плити з "Пагорба слави" на міський Голосківський цвинтар. Почалися дослідження території, сама ексгумація триватиме два місяці.

Нині демонтовують надгробні плити і загородження.

"Ми забираємо останній маркер радянських поховань у Львові. До всіх поховань буде однакове ставлення – і протокол ексгумації, і однаковий принцип перезахоронення. Протягом двох місяців маємо забрати елементи всього "Пагорба", демонтувати надмогильні плити", – каже керуючий справами виконкому Львівської міськради Євген Бойко.

РЕКЛАМА:

За словами керівника комунального підприємства "Доля",яке проводитиме ексгумацію останків і їх дослідження, Святослава Шеремети, роботи проводитимуться прозоро і відкрито.

"Розуміємо особливу увагу до могил Кузнєцова і Путіна. Адже є різні версії, чи похований саме спецагент, розвідник Кузнєцов. Є методика, яка дозволяє це зʼясувати", – каже Шеремета.

Передісторія: