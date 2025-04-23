Во Львове эксгумируют останки агента НКВД Кузнецова и майора Путина

Во Львове на так называемом "Холме славы", входящем в комплекс музея "Лычаковское кладбище", в среду начались работы по эксгумации останков советских солдат.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Отмечается, что эксгумации подлежат захоронения советского разведчика, агента НКВД, диверсанта, спецагента-ликвидатора Николая Кузнецова (настоящее имя Никанор) и майора Степана Путина. Останки Кузнецова дважды пытались похитить. Вернуть тело в Россию просили родственники спецагента.

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фото - радио свобода

фото - радио свобода

Поскольку это место возвеличивает Красную армию и служащих НКВД (Народный комиссариат внутренних дел - карательный орган в СССР -ред), городские власти, согласно разрешению Министерства культуры, решили перенести советские захоронения и надгробные плиты с "Холма славы" на городское Голосковское кладбище. Начались исследования территории, сама эксгумация продлится два месяца.

23 апреля демонтируют надгробные плиты и заграждения.

"Мы забираем последний маркер советских захоронений во Львове. Ко всем захоронениям будет одинаковое отношение - и протокол эксгумации, и одинаковый принцип перезахоронения. В течение двух месяцев должны забрать элементы всего "Холма", демонтировать надгробные плиты", - говорит управляющий делами исполкома Львовского горсовета Евгений Бойко.

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По словам руководителя коммунального предприятия "Доля", которое будет проводить эксгумацию останков и их исследования, Святослава Шереметы, работы будут проводиться прозрачно и открыто.

"Понимаем особое внимание к могилам Кузнецова и Путина. Ведь есть разные версии, похоронен ли именно спецагент, разведчик Кузнецов. Есть методика, которая позволяет это выяснить", - говорит Шеремета.

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