Во Львове эксгумируют останки агента НКВД Кузнецова и майора Путина
Во Львове на так называемом "Холме славы", входящем в комплекс музея "Лычаковское кладбище", в среду начались работы по эксгумации останков советских солдат.
Источник: "Радио Свобода"
Детали: Отмечается, что эксгумации подлежат захоронения советского разведчика, агента НКВД, диверсанта, спецагента-ликвидатора Николая Кузнецова (настоящее имя Никанор) и майора Степана Путина. Останки Кузнецова дважды пытались похитить. Вернуть тело в Россию просили родственники спецагента.
Поскольку это место возвеличивает Красную армию и служащих НКВД (Народный комиссариат внутренних дел - карательный орган в СССР -ред), городские власти, согласно разрешению Министерства культуры, решили перенести советские захоронения и надгробные плиты с "Холма славы" на городское Голосковское кладбище. Начались исследования территории, сама эксгумация продлится два месяца.
23 апреля демонтируют надгробные плиты и заграждения.
"Мы забираем последний маркер советских захоронений во Львове. Ко всем захоронениям будет одинаковое отношение - и протокол эксгумации, и одинаковый принцип перезахоронения. В течение двух месяцев должны забрать элементы всего "Холма", демонтировать надгробные плиты", - говорит управляющий делами исполкома Львовского горсовета Евгений Бойко.
По словам руководителя коммунального предприятия "Доля", которое будет проводить эксгумацию останков и их исследования, Святослава Шереметы, работы будут проводиться прозрачно и открыто.
"Понимаем особое внимание к могилам Кузнецова и Путина. Ведь есть разные версии, похоронен ли именно спецагент, разведчик Кузнецов. Есть методика, которая позволяет это выяснить", - говорит Шеремета.
Предыстория:
- Комплекс "Холм славы" советская власть начала строить в 1948 году. Туда перезахоронили красноармейцев и советских партизан, погибших во время Второй Мировой войны, а также энкаведистов.
- Минкультуры разрешило перенос с "Холма славы" одной братской могилы российских воинов, трех братских могил советских воинов, 24 могил Героев СССР, 226 индивидуальных могил советских воинов, памятников, скульптур, которые были изготовлены с 1946 до 1957 годов, в 1984 году.
- Это место было известно во Львове тем, что здесь раньше собирались пророссийские силы и происходили провокации. Что именно будет на месте демонтированного "Холма славы", пока неизвестно.
- В 2000 году ветераны из российского Екатеринбурга обратились во Львовский горсовет с просьбой передать останки Кузнецова.
- В 2007 году во Львов приезжала делегация из России, тогда им отказали в предоставлении останков. В 2008 году россиянка Маргарита Брюханова, родственница Кузнецова, обратилась с такой просьбой в местные органы Львова. В 2021 году Львовский горсовет в очередной раз отказался передать России останки советского разведчика-диверсанта.