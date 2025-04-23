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Трамп розкритикував позицію Зеленського щодо Криму: "Україна втратила його багато років тому"

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникСереда, 23 квітня 2025, 19:12
Трамп розкритикував позицію Зеленського щодо Криму: Україна втратила його багато років тому
Трамп. Фото - Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив, що позиція українського президента Володимира Зеленського щодо невизнання Криму російським, шкодить мирним переговорам.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Трампа в соцмережі Truth Social

Деталі: За словами Трампа, заява Зеленського про те, що Україна юридично не визнає окупацію Криму, "дуже шкідлива для мирних переговорів з Росією, оскільки Крим був втрачений багато років тому під егідою президента Барака Хусейна Обами і навіть не є предметом обговорення".

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"Ніхто не просить Зеленського визнати Крим російською територією, але якщо він хоче Крим, то чому вони не боролися за нього одинадцять років тому, коли він був переданий Росії без жодного пострілу?" – додав Трамп.

На користь своєї думки президент США також зазначив, що ще до анексії Криму там "розташовувалися основні бази російських підводних човнів".

"Саме такі підбурювальні заяви, як у Зеленського, ускладнюють врегулювання цієї війни. Йому нема чим похвалитися! Ситуація для України жахлива – він може отримати мир або воювати ще три роки, перш ніж втратити всю країну", – вважає Трамп.

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На його думку, Україна і Росія зараз "дуже близькі до угоди", і саме Зеленський (якого Трамп назвав людиною, "в якої "немає карт для гри"), повинен погодитись на запропоновані умови.

Раніше повідомлялось, що адміністрація президента США Дональда Трампа передала Україні минулого тижня в Парижі односторінковий документ, який подали як "остаточну пропозицію" щодо мирного врегулювання – основні пункти з цієї пропозиції викладені у цій новині.

Серед іншого, США готові визнати контроль Росії над українським Кримом та послабити санкції проти Москви в рамках потенційної мирної угоди.

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не визнає російської окупації Криму, який міжнародно визнаний українською територією.

ЗеленськийТрампСША
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