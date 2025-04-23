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Трамп раскритиковал позицию Зеленского по Крыму: "Украина потеряла его много лет назад"

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникСреда, 23 апреля 2025, 19:12
Трамп раскритиковал позицию Зеленского по Крыму: Украина потеряла его много лет назад
Трамп. Фото - Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что позиция украинского президента Владимира Зеленского относительно непризнания Крыма российским, вредит мирным переговорам.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Трампа в соцсети Truth Social

Детали: По словам Трампа, заявление Зеленского о том, что Украина юридически не признает оккупацию Крыма, "очень вредно для мирных переговоров с Россией, поскольку Крым был потерян много лет назад под эгидой президента Барака Хусейна Обамы и даже не является предметом обсуждения".

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"Никто не просит Зеленского признать Крым российской территорией, но если он хочет Крым, то почему они не боролись за него одиннадцать лет назад, когда он был передан России без единого выстрела?" – добавил Трамп.

В пользу своего мнения президент США также отметил, что еще до аннексии Крыма там "располагались основные базы российских подводных лодок".

"Именно такие подстрекательские заявления, как у Зеленского, затрудняют урегулирование этой войны. Ему нечем похвастаться! Ситуация для Украины ужасная – он может получить мир или воевать еще три года, прежде чем потерять всю страну", – считает Трамп.

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По его мнению, Украина и Россия сейчас "очень близки к соглашению", и именно Зеленский (которого Трамп назвал человеком, "у которого „нет карт для игры"), должен согласиться на предложенные условия.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа передала Украине на прошлой неделе в Париже одностраничный документ, который подали как "окончательное предложение" по мирному урегулированию – основные пункты из этого предложения изложены в этой новости.

Среди прочего, США готовы признать контроль России над украинским Крымом и ослабить санкции против Москвы в рамках потенциального мирного соглашения.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не признает российской оккупации Крыма, который международно признан украинской территорией.

ЗеленскийТрампСША
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