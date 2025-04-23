Сибіга і Єрмак розкрили деталі зустрічі з Келлогом у Лондоні

Глава МЗС Андрій Сибіга та очільник Офісу президента Андрій Єрмак розповіли, як українська делегація під час візиту до Лондона 23 квітня провела зустрічі з європейськими партнерами та спецпредставником президента США Кітом Келлогом.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Глава МЗС Андрій Сибіга розповів на Х, що зі спеціальним представником США генералом Кітом Келлогом відбувся "конструктивний обмін думками щодо шляху до миру".

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"Україна, як ніхто інший у світі, прагне припинення війни. Ми віддані спільній роботі для досягнення цієї мети" – підкреслив Сибіга.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що українська делегація наголосила: "негайне, повне та безумовне припинення вогню має стати першим кроком до початку переговорів про досягнення справедливого і тривалого миру".

"Я зазначив, що за будь-яких обставин Україна буде захищати свої принципові позиції під час переговорів, оскільки вони становлять основи її суверенітету та територіальної цілісності", – додав Єрмак.

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Він також вказав, що з Келлогом домовилися "продовжувати діалог та регулярні контакти".

Очікувалося, що 23 квітня у Лондоні відбудуться переговори на рівні міністрів закордонних справ України, США, Франції, Німеччини та Британії. Однак МЗС Великої Британії у середу підтвердило, що перемовини на рівні міністрів відкладені, натомість зустрічі пройдуть на рівні високопосадовців.

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