Сибига и Ермак раскрыли детали встречи с Келлогом в Лондоне

Глава МИД Андрей Сибига и руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказали, как украинская делегация во время визита в Лондон 23 апреля провела встречи с европейскими партнерами и спецпредставителем президента США Китом Келлогом.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Глава МИД Андрей Сибига рассказал на Х, что со специальным представителем США генералом Китом Келлогом состоялся "конструктивный обмен мнениями о пути к миру".

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"Украина, как никто другой в мире, стремится к прекращению войны. Мы преданы совместной работе для достижения этой цели", – подчеркнул Сибига.

Глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что украинская делегация подчеркнула: "немедленное, полное и безусловное прекращение огня должно стать первым шагом к началу переговоров о достижении справедливого и прочного мира".

"Я отметил, что при любых обстоятельствах Украина будет защищать свои принципиальные позиции во время переговоров, поскольку они составляют основы ее суверенитета и территориальной целостности", – добавил Ермак.

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Он также указал, что с Келлогом договорились "продолжать диалог и регулярные контакты".

Ожидалось, что 23 апреля в Лондоне состоятся переговоры на уровне министров иностранных дел Украины, США, Франции, Германии и Великобритании. Однако МИД Великобритании в среду подтвердило, что переговоры на уровне министров отложены, зато встречи пройдут на уровне высокопоставленных чиновников.

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