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CNN: У Європі вважають, що США хочуть оголосити "мирну угоду" до 100 днів президентства Трампа

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникСереда, 23 квітня 2025, 21:52
CNN: У Європі вважають, що США хочуть оголосити мирну угоду до 100 днів президентства Трампа
Трамп. Фото - Getty Images

За даними європейського посадовця, Сполучені Штати прагнуть укласти "мирну угоду" між Росією та Україною протягом перших 100 днів роботи адміністрації президента Дональда Трампа.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на CNN

Деталі: За словами співрозмовника CNN, наразі в контексті мирних ініціатив США "багато чого не зафіксовано, але точно є відчуття, що Штати наполягають на укладенні угоди протягом 100 днів".

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Що стосується Криму, то, як сказав європейський посадовець, "його важко уявити в будь-якій угоді інакше, окрім як у нинішньому статусі".

"Але це явно важко для Зеленського", – додав він.

Раніше повідомлялось, що адміністрація Дональда Трампа передала Україні минулого тижня в Парижі односторінковий документ, який подали як "остаточну пропозицію" щодо мирного врегулювання. Серед іншого, США готові визнати контроль Росії над українським Кримом та послабити санкції проти Москви.

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Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не визнає російської окупації Криму, який міжнародно визнаний українською територією.

Трамп розкритикував заяву, сказавши, що "Крим був втрачений багато років тому", а слова Зеленського "шкодять мирним переговорам".

Читайте також: Не тільки Крим, не тільки НАТО. Нерозкриті деталі "мирної угоди" між Україною, США і Росією.

СШАЄвропаТрамп
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