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CNN: В Европе считают, что США хотят объявить "мирное соглашение" до 100 дней президентства Трампа

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникСреда, 23 апреля 2025, 21:52
CNN: В Европе считают, что США хотят объявить мирное соглашение до 100 дней президентства Трампа
Трамп. Фото - Getty Images

По данным европейского чиновника, Соединенные Штаты стремятся заключить "мирное соглашение" между Россией и Украиной в течение первых 100 дней работы администрации президента Дональда Трампа.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на CNN

Детали: По словам собеседника CNN, пока в контексте мирных инициатив США "многое не зафиксировано, но точно есть ощущение, что Штаты настаивают на заключении соглашения в течение 100 дней".

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Сто дней второй администрации Трампа исполнится 1 мая.

Что касается Крыма, то, как сказал европейский чиновник, "его трудно представить в любом соглашении иначе, кроме как в нынешнем статусе".

"Но это явно трудно для Зеленского", – добавил он.

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Ранее сообщалось, что администрация Дональда Трампа передала Украине на прошлой неделе в Париже одностраничный документ, который подали как "окончательное предложение" по мирному урегулированию. Среди прочего, США готовы признать контроль России над украинским Крымом и ослабить санкции против Москвы.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не признает российской оккупации Крыма, который международно признан украинской территорией.

Трамп раскритиковал заявление, сказав, что "Крым был потерян много лет назад", а слова Зеленского "вредят мирным переговорам".

Читайте также: Не только Крым, не только НАТО. Нераскрытые детали "мирного соглашения" между Украиной, США и Россией.

 

СШАЕвропаТрамп
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