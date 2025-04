Зеленський відреагував на критику Трампа, нагадавши про "Кримську декларацію" Помпео

Президент Володимир Зеленський відреагував на критику його заяв щодо Криму з боку Дональда Трампа нагадав про заяву держсекретаря його першої адміністрації щодо невизнання російської анексії.

Деталі: У соцмережі Х Зеленський нагадав про зустріч представників України, США, Британії, Франції та Німеччини в Лондоні, водночас додавши, що "сьогодні було багато емоцій".

"Ми вдячні партнерам. Україна завжди діятиме відповідно до своєї Конституції, і ми абсолютно впевнені, що наші партнери, зокрема США, діятимуть згідно зі своїми сильними рішеннями", – додав глава держави.

Emotions have run high today. But it is good that 5 countries met to bring peace closer. Ukraine, the USA, the UK, France and Germany. The sides expressed their views and respectfully received each other’s positions. It’s important that each side was not just a participant but… pic.twitter.com/lDFV5WK8tw