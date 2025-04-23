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Зеленський відреагував на критику Трампа, нагадавши про "Кримську декларацію" Помпео

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникСереда, 23 квітня 2025, 22:37
Зеленський відреагував на критику Трампа, нагадавши про Кримську декларацію Помпео
Фото - ОП

Президент Володимир Зеленський відреагував на критику його заяв щодо Криму з боку Дональда Трампа нагадав про заяву держсекретаря його першої адміністрації щодо невизнання російської анексії.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: У соцмережі Х Зеленський нагадав про зустріч представників України, США, Британії, Франції та Німеччини в Лондоні, водночас додавши, що "сьогодні було багато емоцій".

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"Ми вдячні партнерам. Україна завжди діятиме відповідно до своєї Конституції, і ми абсолютно впевнені, що наші партнери, зокрема США, діятимуть згідно зі своїми сильними рішеннями", – додав глава держави.

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До свого посту на Х він прикріпив скриншот Кримської декларації – заяви державного секретаря першої адміністрації Трампа Майка Помпео 2018 року, яка підтверджувала невизнання російської анексії Криму.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, адміністрація Дональда Трампа передала Україні минулого тижня в Парижі односторінковий документ, який подали як "остаточну пропозицію" щодо мирного врегулювання. Серед іншого, США готові визнати контроль Росії над українським Кримом.

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що Україна не визнає російської окупації Криму. Дональд Трамп розкритикував заяву, сказавши, що "Крим був втрачений багато років тому", а слова Зеленського "шкодять мирним переговорам".

Читайте також: Не тільки Крим, не тільки НАТО. Нерозкриті деталі "мирної угоди" між Україною, США і Росією.

ЗеленськийТрампСША
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